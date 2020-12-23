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فن

إصابة زوجة خالد الصاوي بفيروس كورونا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 05:06 م
خالد الصاوي وزوجته
خالد الصاوي وزوجته
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محمد بدران
أعلنت  مي كريم زوجة الفنان خالد الصاوي، إصابتها بفيروس كورونا «كوفيد- 19» ، وذلك عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"

وكتبت مي كريم، زوجة «الصاوي»، : "انا كورونا و بالشاميل كمان 🤣🤣حاجة كدة انزيمات كبد على  تجلطات على بروتينات في الدم ماشاء الله #covid #120 دعواتكم".

ويعتبر خالد الصاوى من أهم النجوم الحاليين فى الوسط الفني ، حيث أدى عددا كبيرا من الأعمال الناجحة التى تحمل اسمه، ولا يختلف صغير أو كبيرا على حبه ونجاحه.

نشأته

ولد الفنان خالد الصاوى يوم 25 نوفمبر عام 1963 فى مدينة الإسكندرية، حصل على بكالوريوس الإخراج السينمائى من أكاديمية الفنون.

بداية فى المجال الفنى

بدأ بالمحاماة فترة قصيرة، ثم كمساعد للإخراج، وبعد ذلك مخرجا تليفزيونيا فى بعض القنوات التخصصية.



دخل الفنان خالد الصاوى التمثيل من خلال مشاركته بالمسرح واشترك فى تأسيس الجمعية المصرية لهواة المسرح، ثم أصبح كاتبا ومخرجا للمسرح وفاز بجائزة تيمور للإبداع المسرحى عن مسرحيتي حفلة المجانين وأوبريت الدرافيل. 



أهم أعماله

شارك الفنان خالد الصاوى فى أعمال كثيرة ناجحة مثل "ظرف طارق، الجزيرة، كده رضا، الباشا تلميذ، أبو على، غاوى حب، بالإضافة إلى الأعمال التى كان أحد الأبطال بها مثل فيلم الحرامى والعبيط".

 

إصابته بفيروس كورونا

أجرى مسحة طبية خاصة بالكشف عن إصابته بفيروس كورونا المستجد من عدمه، وجاءت النتيجة سلبية، معلقا: "الحمد لله متصابتش بكورونا بس دا ما يمنعش إني ممكن اتصاب بكره عادي أو في أي وقت. 



دورة فى مكافحة فيروس كورونا

شارك الفنان خالد الصاوى في الحملة التوعوية لدعوة المواطنين للمشاركة في التجارب الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة للقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، تحت شعار "لأجل الإنسانية"، وتم تكريمه من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، لمشاركته. 



رقصات الفنان خالد الصاوى

من المعروف عن الفنان خالد الصاوى خفة دمه التى يلاحظها جمهوره، خصوصا فى الفترة الأخيرة، حيث انتشر له العديد من الفيديوهات وهو يقوم بالرقص فيها بطرق غريبة، ما جعلته يصبح تريند على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.



ومن أشهر الفيديوهات له، فيديو تهنئته للفنان تامر حسنى بعيد ميلاده، ورقصه في فرح الفنانة "درة" الأسابيع الماضية بالجونة. 



تكريمه بمهرجان الجونة

بكى على المسرح في مهرجان الجونة خلال تكريمه، قائلا: "في لحظات بتبقى زي الدراما كده تكشفلك حياتك كلها في ثانية أو لحظة.. فأنا طول عمري بحب اتفرج على المسرح من وانا صغير جدا.. فـ دي لحظة طول عمري بقول هل الواحد هيقدر يوصلها".


إصابة زوجة خالد الصاوي بفيروس كورونا
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