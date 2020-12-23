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أخبار العالم

بريطانيا والاتحاد الأوروبي قد يتوصلان لاتفاق تجاري اليوم

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 05:12 م
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكرت وكالة أنباء رويترز أن دبلوماسيًا كبيرًا في الاتحاد الأوروبي قال إن اتفاقًا تجاريًا بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي "وشيك" و "قد يأتي مبكرًا اليوم".

يأتي هذا في الوقت الذي تصبح فيه احتمالية سيناريو عدم وجود صفقة أكثر وضوحًا مع بقاء ما يزيد قليلًا عن أسبوع قبل انتهاء الفترة الانتقالية لبريكست في 31 ديسمبر.

نظرًا لأن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير، سيتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة على التطبيق المؤقت للاتفاقية، حتى يتسنى للبرلمان الأوروبي الوقت الكافي للتصديق عليها، بحسب الدبلوماسي الذي كان يتحدث لرويترز بشرط عدم الكشف عن هويته.

وأكد مصدران دبلوماسيان في الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء، أن بروكسل مستعدة لمواصلة المحادثات مع بريطانيا بعد نهاية العام الجاري.

ونقلت الوكالة عن أحد المصادر قوله إن "الاتحاد الأوروبي لن يغلق بابه أمام المملكة المتحدة وسيظل مستعدًا للتفاوض بعد الأول من يناير 2021".

وقال دبلوماسي كبير بالاتحاد الأوروبي، حسبما نقلت رويترز، إن الاتحاد الأوروبي يعتبر عرضه الأخير بشأن مصايد الأسماك في محادثاته مع المملكة المتحدة نهائيًا، بعد أن عرض عليه كبير مفاوضي الاتحاد، ميشيل بارنييه ، تحديثًا بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الدبلوماسي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الجانبين لم يتفقا بعد على تكافؤ الفرص ومصائد الأسماك. 
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