تبدأ بالتقييم الطبي.. أمور لا بد من تذكرها دائما خلال السفر في زمن كورونا.. فيديو

عرضت فضائية العربية، مقطع فيديو، رصد عدة نصائح لـ"المسافرين فى زمن كورونا".
وجاءت أولى هذه النصائح؛ "زيارة عيادة طب السفر" للخضوع لتقييم طبى ثم الحصول على تأمين سفر يوفر تغطية صحية شاملة .
كما تضمنت النصائح البدء بتجهيز مجموعة العناية الصحية المخصصة للمسافرين وإطلاع أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء على خط سير الرحلة، يليه تحضير ملابس مناسبة للسفر تكون مريحة وفضفاضة.
يذكر أن العلماء أكدوا ضرورة تعزيز جهاز المناعة الصحي للحماية من الأمراض، مشيرين إلى أنه إذا كان للإنسان جهاز مناعة قوي؛ فإنه سيحميه من أي مرض، حتى فيروس كورونا الجديد أو COVID-19.