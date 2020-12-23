تبدأ بالتقييم الطبي.. أمور لا بد من تذكرها دائما خلال السفر في زمن كورونا.. فيديو

عرضت فضائية العربية، مقطع فيديو ، رصد عدة نصائح لـ"المسافرين فى زمن كورونا".





وجاءت أولى هذه النصائح؛ "زيارة عيادة طب السفر" للخضوع لتقييم طبى ثم الحصول على تأمين سفر يوفر تغطية صحية شاملة .





كما تضمنت النصائح البدء بتجهيز مجموعة العناية الصحية المخصصة للمسافرين وإطلاع أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء على خط سير الرحلة، يليه تحضير ملابس مناسبة للسفر تكون مريحة وفضفاضة.