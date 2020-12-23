بعد أدائه اليمين الدستورية.. وزير الدفاع الكويتي يلتقي قادة الجيش

التقي نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الدفاع الشيخ حمد العلي، اليوم الأربعاء، مع قيادات الجيش الكويتي في أول اجتماع له بعد أداء القسم حيث طالبهم بضرورة وضع أمانة المسئولية والتكليف والمصلحة العامة نصب أعينهم، والعمل دائما على ترسيخ مبادئ العدل والمساواة وتشجيع التميز ودعم الكفاءات.





حضر الاجتماع بالإضافة إلى رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الصالح، كل من وكيل وزراة الدفاع بالندب الشيخ فهد العلي ونائب رئيس الأركان الفريق الركن فهد الناصر وعدد من كبار قادة الجيش والهيئة الإدارية والمالية.





وأكد وزير الدفاع الكويتي في بيان صادر عن مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالوزارة أن المضي في طريق الإصلاح والعمل على تحسين مستوى الأداء وتحقيق الارتقاء والنجاح لن يأتي إلا بتضافر كافة الجهود بين مختلف القطاعات في وزارة الدفاع العسكرية منها والمدنية.





وأوضح أن الجيش الكويتي ومنتسبيه هم حصن الوطن المنيع، بالإضافة إلى دور منتسبي الهيئة الإدارية والمالية بالوزارة ، والذين يقومون ببذل جهود كبيرة ومهام وواجبات كثيرة ، كل حسب موقعه؛ والذي يسهم بدوره في تحريك عجلة التطوير والارتقاء بمستوى الأداء لمختلف القطاعات بوزارة الدفاع.





وشدد علي ضرورة تطبيق كل القرارات، لضمان المحافظة على المال العام ، وصونه من أي تجاوزات أو تعدٍّ يتم خارج نطاق القانون أو عدم الالتزام به.



