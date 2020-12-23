بعد تخطي دور الـ 32.. عبدالحليم علي: أغلقنا ملف أفريقيا ونستعد لمواجهات الدوري

أكد عبدالحليم علي، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الفريق أغلق الصفحة الأفريقية بشكل نهائي، بعد تخطي دور الـ32 من البطولة القارية.





وقال "عبدالحليم" في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك، إن الفريق يصب تركيزه حالياً على مواجهات بطولة الدوري العام.





وأكد عبدالحليم أن الرباعي المصاب بفيروس كورونا المستجد داخل الفريق جميعهم بحالة مستقرة ولا توجد عليهم أي أعراض ويخضعون حالياً للبروتوكول العلاجي المتبع، إضافة إلى العزل المنزلي للتعافي.





وأشار إلى أنه يتابع حالة الرباعي مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق ، متمنيًا لهم التعافي والعودة في أسرع وقت وبشكل قوي.





ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي في اللقاء المقرر له يوم 28 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري العام.