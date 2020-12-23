الجارحي: مجلس النواب 2021 قادر على تحقيق رؤية الدولة ودعم المواطنين

قال النائب محمد الجارحى، عضو مجلس النواب عن قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، إن برلمان 2021 قادر على تحقيق رؤية الدولة وسياستها الداعمة للمواطنين ورغبتها فى إثراء الحياه السياسية من خلال إتاحة الفرصة للكثير من الأحزاب للتمثيل تحت قبة البرلمان، حيث أن هذا التنوع فى الأيدولوجيات سيساهم فى التعبير عن جميع وجهات النظر بما يصب فى صالح الوطن والمواطنين.





وأشار الجارحى، فى تصريحات له عقب الانتهاء من استخراج كارنيه العضوية عن الفترة 2021 – 2026، الى أنه سيعمل على تنفيذ برنامج حزب مستقبل وطن الذي يتضمن اجندة تشريعية كبيرة تراعي مطالب كل الفئات بمختلف المجالات؛ مع استخدام الأدوات الرقابية والتشريعية لمتابعه تنفيذ الحكومة برامجها وخططها المختلفة وامدادها بالتشريعات اللازمة لتحقيق التنمية اللازمة لبناء مصر القوية.





وأكد الجارحي ، انه ملتزم حزبيا فيما يتعلق بالترشح في انتخابات هيئة مكاتب اللجان ، مشيرا الي ان الحزب يضم كوادر علي درجة كبيرة من الكفاءة في مختلف المجالات.





وتابع إن نتائج الانتخابات أكدت قرب الحزب من الناس؛ وقناعتهم بالدور الذي يقوم به في خدمتهم علي مدي السنوات الماضية؛ والشعب لا يخذل أبدا من يعملون لصالحه.؛ مع التأكيد أن حصد الحزب لأكثر من 300 مقعد ليس وليد اللحظة أو الصدفة، وإنما نتاج جهد ونشاط مخلص ودوؤب من أعضاءه وقيادته، استطاعت جذب المواطن ونيل ثقته.

وأشار إلى أن ما حققه حزب مستقبل وطن في انتخابات مجلس النواب أمر يدعو أعضاءه إلى الشعور بالفخر، ولكنه يحملنا مسئولية كبيرة في التعبير عن مشاكل المواطنين وطموحاتهم.

واكد الجارحي أن حزب مستقبل وطن يؤمن بأهمية تكامل وتضافر جهود كل المصريين على اختلاف انتماءاتهم، فمصر لن تنهض إلا بتفاعلنا جميعا؛ لأن المرحلة القادمة تحتاج إلى قيام كل منا بدوره، والحزب يرفض مبدأ الاستبعاد او الإقصاء؛ فالوطن يتسع للجميع إلا من خان وغدر فلا مكان له بين صفوف المصريين.



