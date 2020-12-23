ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. وصفة لتخسيس البطن.. وزوجة ماجد المصري فى إطلالة جديدة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:02 م
زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري
Advertisements
نهى هجرس
نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرزها خلال هذا التقرير...

يساهم النظام الغذائي الصحي والمشروبات الصحية في فتح الشرايين دون تناول العقاقير والأدوية، حيث يحدث تصلب وانسداد الشرايين عندما تتراكم الرواسب الدهنية على طول جدران الشرايين، ويؤدي هذا إلى تضيق الشرايين ويحد من تدفق الدم إلى القلب وأجزاء أخرى من الجسم.

تعد دهون البطن إحدى أكثر المشاكل التي تواجه الأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية يريدون إنقاص أوزانهم، مما يجعلهم يبحثون عن وصفة لتخسيس البطن؛ حيث إن دهون البطن علامة خطر، كما أنها بداية للعديد من الأمراض المزمنة كأمراض القلب والسكري، وفيما يلي سنقوم بذكر اكثر من وصفة لتخسيس البطن.

يصادف اليوم 23 ديسمبر عيد ميلاد الفنان عمرو يوسف و الذي أتم عامه الـ 40، يعتبر عمرو يوسف من النجوم التي تحظي بشهرة كبيرة في الوطن العربي.

حرصت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أنواع مهملة من البذور تنسف الكرش والأرداف.. تعرفى عليها

بدون حرمان.. أسرع رجيم لنسف دهون البطن العنيدة

في لمح البصر.. رجيم ومشروب مذهل يحول جسمك لماكينة حرق

بدون حرمان .. أسرع رجيم لإنقاص الوزن وحيل تسهل حرق الدهون

نشرة المرأة والصحة.. 15 صورة تكشف عن أناقة شريهان.. وبـ 5 حيل خارقة.. يمكنك التخلص من السعال الجاف

وداعا للكرش برجيم سهل ومجرب فى أسبوعين

ترشيحاتنا

اول رد فعل من الخطيب بعد فوز الأهلي على سونيديب فى دوري أبطال أفريقيا

الأعلى منذ بداية الجائحة.. الصحة العالمية تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا الأسبوعية

بـ الكرانيش البيضاء.. حنان مطاوع بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

نشرة المرأة والصحة.. وصفة لتخسيس البطن.. وزوجة ماجد المصري فى إطلالة جديدة

للحصول على سيارة جديدة بدلا من القديمة.. اتبع هذه الخطوات

الصحة: الأماكن المزدحمة والمغلقة والمواصلات أكثر عرضة لانتقال كورونا.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ قبعة جذابة ومكياج ناعم.. سلمى أبو ضيف فى إطلالة أنيقة.. شاهد

نشرة المرأة والصحة.. وصفة لتخسيس البطن.. وزوجة ماجد المصري فى إطلالة جديدة

برفقة حصان .. ملك أحمد زاهر تستعرض جمالها على إنستجرام