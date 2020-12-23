نشرة المرأة والصحة.. وصفة لتخسيس البطن.. وزوجة ماجد المصري فى إطلالة جديدة
الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:02 م
زوجة ماجد المصري
نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرزها خلال هذا التقرير...
يساهم النظام الغذائي الصحي والمشروبات الصحية في فتح الشرايين دون تناول العقاقير والأدوية، حيث يحدث تصلب وانسداد الشرايين عندما تتراكم الرواسب الدهنية على طول جدران الشرايين، ويؤدي هذا إلى تضيق الشرايين ويحد من تدفق الدم إلى القلب وأجزاء أخرى من الجسم. تعد دهون البطن إحدى أكثر المشاكل التي تواجه الأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية يريدون إنقاص أوزانهم، مما يجعلهم يبحثون عن وصفة لتخسيس البطن؛ حيث إن دهون البطن علامة خطر، كما أنها بداية للعديد من الأمراض المزمنة كأمراض القلب والسكري، وفيما يلي سنقوم بذكر اكثر من وصفة لتخسيس البطن.
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حرصت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.