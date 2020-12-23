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ديني

«احيي قلوبنا يا أخي».. أحد الحضور لم يتمالك نفسه أمام محمود الشحات أنور.. فيديو

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 05:48 م
محمود الشحات انور
محمود الشحات انور
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محمود ضاحي
أبهر الشيخ محمود الشحات أنور القارئ الشهير، الحضور في إحدى المحافظات وذلك خلال تلاوته قوله تعالى  هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (23) سورة الحشر، الأمر الذي جعل أحد الحضور لم يتمالك نفسه من جمال صوته ووقف أمامه أثناء تلاوته القران علي الكرسى داعيا له  قائلا " هَنِيئًا مَرِيئًا وَالِدَاكَ عَلَيْهِما ... مَلاَبِسُ أَنْوَارٍ مِنَ التَّاجِ وَالحُلاْ.. أحي قلوبنا يا أخي".


ويعد الشيخ محمود الشحات أنور، أحد أشهر قراء العالم الإسلامي، الملقب بـ"دولة التلاوة الحديثة"، وسجل القرآن الكريم بصوته، ونشره في المراكز الإسلامية، والإذاعات في أغلب البلاد الإسلامية.

وأسلم على يد محمود الشحات أنور عدد كبير من الأجانب بعد حضورهم عددا من حفلاته وتأثرهم بآيات كتاب الله.

وولد محمود الشحات عام 1984 في قرية كفر الوزير بميت غمر في الدقهلية، حفظ القرآن على يد والده الشيخ الشحات أنور وهو في سن الثانية عشرة من عمره، وحصل على المركز الأول في المسابقة الدولية في مصر، وحصل علي الدكتوراه الفخرية من الأكاديمية الأمريكية بنيويورك في تأثير القرآن بصوته على الأسرة والمجتمع.
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