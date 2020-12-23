إيطاليا تسجل انتشارا جديدا لـ سلالة كورونا الجديدة

سجلت إيطاليا، اليوم الأربعاء، حالة ثانية من سلالة فيروس كورونا الجديدة بالقرب من مدينة أنكونا بوسط البلاد، لكن المريض لم يكن على اتصال مباشر مع المملكة المتحدة، حيث ظهر المتغير لأول مرة.





وقالت صحيفة "كوريري أدرياتيكو" الإيطالية إن الحالة تم تحديدها بواسطة مختبر في مستشفى ريونيتي، والشخص المصاب الآن في عزلة في المنزل مع أسرته.





وخضع الشخص لاختبار مسحة جزيئية في الأيام القليلة الماضية بسبب نزلة برد قوية.





وقال مدير المختبر ستيفانو مينزو: "في غضون ذلك، بدأنا اختبارات أخرى، والآن نعلم أنها السلالة البريطانية".





وكانت إيطاليا قد اكتشفت بالفعل سلالة كورونا الجديدة يوم الأحد، في شخص وصل مؤخرًا من المملكة المتحدة. هبط المريض في مطار فيوميتشينو في روما، وهو الآن في الحجر الصحي.





وترتب على ذلك، حظر العديد من الدول الأوروبية ، بما في ذلك إيطاليا، الرحلات الجوية من المملكة المتحدة وإليها بعد أن أعلنت البلاد عن انتشار سلالة أكثر عدوى من الفيروس الجديد في جنوب إنجلترا.