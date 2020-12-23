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فن

أخي.. أحمد السعدني يهنئ عمرو يوسف بعيد ميلاد الـ40

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 05:34 م
عمرو والسعدني
عمرو والسعدني
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محمد بدران

احتفل الفنان أحمد السعدني بعيد ميلاد النجم عمرو يوسف الـ40، والذي يحل اليوم، حيث إنه من مواليد 23 ديسمبر 1980.


ونشر السعدني صورة عبر حسابه بموقع "انستجرام"، لعمرو يوسف، مصحوبة بتعليق، "عيد ميلاد سعيد يا اخي".


ويستعد عمرو يوسف لتصوير مسلسل «الملك أحمس» من بطولته، وماجد المصري، سوسن بدر، محمد علاء، أمينة خليل، محمد فراج، صبا مبارك، ريم مصطفى؛ تأليف: شيرين دياب، وخالد دياب؛ وإخراج: حسين المنباوي.

 

وكان عمرو يوسف، ظهر في فيديو تشويقي للقصة التي يقوم ببطولتها ضمن حلقات مسلسل نمرة 2، حيث أطلقت منصة "شاهد. نت" الفيديو، ومن المنتظر عرض حلقات المسلسل عليها قريبًا.


وطرح عمرو تساؤلًا مثيرًا في الفيديو، قائلًا "يا ترى أنهي أهم؟.. إن الواحد يبقى عارف هو عايز إيه؟ ولا يبقى عارف هو مش عايز إيه؟"، ويقوم عمرو ببطولة حكاية الناحية الثانية في المسلسل، والتي تتألف من حلقة واحدة كتبتها سما عبد الخالق وأخرجها طارق العريان، لتكون أول حلقة تلفزيونية يقوم بإخراجها، وأولى مشاركاته بإخراج عمل درامي على الإطلاق. 


المسلسل تم تصويره في 6 دول عربية، حيث تدور أحداثه خلال 8 حلقات، تضم كل حلقة مؤلفين ومخرجين ونجومًا مختلفين، من بينهم عمرو يوسف، منى زكى، نيللي كريم، آسر ياسين، أمينة خليل، شيرين رضا، إياد نصار، اللبناني عادل كرم، صبا مبارك، أحمد مالك، وعدد كبير من الفنانين المصريين والعرب.


وبهذا يُعد نمرة 2 تعاونًا جديدًا بين عمرو وطارق العريان بعد تعاونهما في سلسلة أفلام ولاد رزق، كما ينضم لقائمة الأعمال الدرامية المنتظرة للنجم عمرو يوسف، إلى جانب مسلسله الملك المنتظر عرضه في موسم الدراما الرمضانية 2021.

أخي.. أحمد السعدني يهنئ عمرو يوسف بعيد ميلاد الـ40
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