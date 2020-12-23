كرم جبر: تغيير كبير فى الـ 3 سنوات الأخيرة للدراما بسبب دعم الدولة

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر حلقة نقاشية عن الدراما المصرية بمقر المجلس بماسبيرو وذلك بحضور عدد كبير من صناع الدراما الإعلام ومنهم المخرج سامح عبد العزيز و المنتج كريم أبو زكري و المؤلف محمد الغيطي و الإعلامية عزة مصطفي والكاتب مدحت العدل و الاعلامي نشأت الديهي والناقدة علا الشافعى والمؤلف عبد الرحيم كمال والفنان ايهاب فهمي والمؤلف باهر دويدار والفنانة وفاء عامر.





قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن هناك ضربا حدث للقوي الناعمة في مصر وهو ما أدى إلى غزو المسلسلات الهندية والتركية، ولكن خلال الثلاث سنوات الأخيرة حدث تغير كبير من خلال دعم الدولة للصناعة.





وتابع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الجمهور التفت إلى الأعمال الجادة وعلى رأسها مسلسل "الاختيار" الذي غير العديد من المفاهيم.





وأكد " جبر" خلال الندوة على ضرورة أن يكون هناك معايير للدراما خلال شهر رمضان، ومنها عدم السخرية من الفنانين والطرق إلى الموضوعات الهامة، مثل المرأة والطفل وتسليط الضوء على الأعمال التي تهم المجتمع وتناقش مشاكله.





من جانبه قال الفنان إيهاب فهمي أن صناعة الدراما خطواتها ليست واضحة لا توجد خطة مستقبلية لمستقبل الدراما، مؤكدا أنه يجب تقديم مسلسلات بشكل يومي وليست دراما ارشادية ولكن لنصل لقلوب الناس يجب ان نغرق في مشاكلنا الخاصة.





وأوضح فهمي أن مسلسل "الاختيار" لم ينجح لأنه يتحدث عن البطولات فقط ولكنه نجح لأنه قريب من الناس ودخل في عمق حياتنا.





وأشار إيهاب فهمي لماذا لا نطلق منصة حكومية لدولتنا نستغل قوة مصر الناعمة ومصر لديها جيش من ٣ آلاف ممثل ويجب أن نستغل نجومنا في المجالات المختلفة من تأليف وإخراج وغيره.





فيما قال المؤلف باهر دويدار أنه ينقصنا التنوع في تقديم القضايا، وأن مسلسل "الاختيار" لو لم يقدم بنجوم كثيرة وبعناصر إبهار واكشن لم يكن ليحقق نفس المردود موضحا أننا نحتاج خريطة متنوعة للأفكار، خاصة أن المنافسة ضخمة جدا ونحتاج خطة خمسية ومخزون من المشاريع لسنوات قادمة.





أما المنتجة مها سليم فقالت إن باب وجود دراما خارج رمضان فتح من فترة ويجب أن نقدم أعمالا انتاجية تصلح أن تقدم خارج رمضان لأن الاعلانات في رمضان لها سعر مختلف وذلك يؤثر علي الانتاج.



