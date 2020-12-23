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توك شو

المالية: إقرار علاوة دورية بقيمة 7% من الأجر الوظيفي.. فيديو

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 05:51 م
وزارة المالية
وزارة المالية
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قسم التوك شو
قال رجب محروس متحدث وزارة المالية إن شائعة تجميد العلاوات الدورية على رواتب العاملين بالدولة شائعة لا أساس لها من الصحة.


وأكد "محروس" خلال مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز" أنه طبقًا لقانون الخدمة المدنية هناك زيادة 7% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 75 جنيهًا تنضم للأجر الوظيفى بخلاف العلاوة الاستثنائية التى يصدرها رئيس الجمهورية لمراعاة ظروف التضخم فى السوق المصرى وكذلك حافز شهرى إضافى بقيمة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهًا.


وأضاف "متحدث وزارة المالية" أن قانون الخدمة المدنية قام بتوزيع راتب الموظف الإداري إلى نوعين هما الأجر الوظيفي يمثل الأجر الأساسى والأجر التكميلى يمثل جميع العلاوات والبدلات والجهود الإضافية الأخرى.


ولفت محروس إلى أن هذه الشائعة تهدف لخفض الروح المعنوية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة حتى لا يتمكنوا من تحقيق المستهدف منهم، مشيرًا إلى أن العلاوة الدورية تستحق في الأول من يوليو من كل عام، وجميع العاملين قاموا بصرفها يوليو الماضى.


وفى هذا السياق نجحت وزارة المالية علي مدار العام الجاري وحتي قبيل انقضائه؛ في إصدار عدد من الإجراءات والمبادرات لدعم الاقتصاد القومي وتحسين مستوى معيشة المواطنين؛ كان من بين تلك الإجراءات والملفات علي مستوى الكيانات التابعة للوزارة من بينها ..الاقتصاد القومي.


زيادات الأجور والعلاوات
مع بداية العام المالي 2020 /2021 الجاري والذي بدأ اعتبارا من أول يوليو الماضي، أقرت وزارة المالية عبر الموازنة العامة للدولة بتكليف رئاسي زيادات الأجور والتي تجاوزت تكلفتها علي الموازنة أكثر من 34 مليار جنيه لاعتماد العلاوات الاستثنائية و الدورية للعاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو القوانين الأخرى.
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