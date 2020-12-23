خالد صديق: مشروع تطوير المناطق العشوائية واجه حربا من الإعلام المعادي

قال المهندس خالد صديق مدير صندوق تطوير العشوائيات ، إ ن مصر بذلت جهدًا كبيرًا في تطوير العديد من "المناطق الشعبية" في إطار عمليات تطوير المناطق العشوائية، خصوصا وأن كل منطقة لها مشاكلها وتحديثها، مضيفًا أن أول تحدى كان هو ثقة الناس في العمل من أجل مصلحتهم أولًا وأخيرًا.





وأكد "صديق" خلال لقائه على فضائية "صدى البلد" أن صندوق تطوير العشوائيات واجه حرب شائعات من الإعلام المعادى، ولكن بدأنا في خلق الثقة عندما بدأ تنفيذ المشروعات بالفعل وتسليمها بشكلًا رسمي للمواطنين كما حدث في مشروعات تطوير مثلث ماسبيرو و عين الصيرة.





وأضاف "صديق" أن المشكلة الأساسية فى البداية كانت كيف نقوم بالتطوير ونكسب ثقة الناس ولكن الأن أصبح هناك ناس لا تستحق تريد الدخول فى عمليات التطوير.





وأشار المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، إلى أن هناك 28 مليار جنيه استثمارات تطوير العشوائيات فى آخر 6 سنوات، إلى جانب تخصيص 10 مليارات جنيه من موازنة العام المالى 20/21 لاستكمال باقى المشروعات المناطق غير الآمنة.





وأكد المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية ، أن تكلفة تطوير المناطق غير المخططة تقدر بنحو 318 مليار جنيه، موضحًا أنه في عام 2030 سيتم القضاء تماما على المناطق العشوائية غير المخططة.