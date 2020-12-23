مسابقة بجامعة عين شمس لإعداد خطة تسويقية تواكب مقومات التحول لجامعات الجيل الرابع

قال الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث إن قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة سينظم مسابقة بعنوان (إعداد خطة تسويقية تواكب مقومات التحول لجامعات الجيل الرابع ASU G4 Transformation).





وأشار إلى أن المسابقة تأتي فى إطار تنفيذ رؤية الجامعة وخطتها الاستراتيجية للوصول إلى تصنيف عالمي متميز يواكب مقومات التحول لجامعات الجيل الرابع ، من خلال تعزيز منظومة البحث العلمى والابتكار بالجامعة ومتابعة مؤشرات النشر الدولى المختلفة، والعمل على التسويق الجيد لمخرجات تلك الأبحاث العلمية.





وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على المسابقة، أن هذه المسابقة تأتي انطلاقا من إيمان إدارة الجامعة فى الفترة الأخيرة بأن التحول الرقمى أصبح ضرورة لا غنى عنها نحو الانطلاق للعالمية والانضمام لصفوفة جامعات الجيل الرابع، كما تتزامن أيضا مع استعداد القطاع لتنظيم المؤتمر العلمى التاسع للجامعة بعنوان (الجيل الرابع من الجامعات.. بين الواقع والمأمول) فى إبريل المقبل.





وأضاف الدكتور ايمن صالح أن التسجيل في المسابقة متاح لجميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والخريجين بكليات ومعاهد الجامعة خلال الفترة من 20 / 12 / 2020 وحتى 20 / 1/ 2021 من خلال الرابط التالى : competition.asu.edu.eg



