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عضو "الدراسات الإسلامية" في سبها: قصدنا بعد الله مصر ومؤسساتها الدينية .. فيديو

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 06:11 م
عبد السلام أمين محمد
عبد السلام أمين محمد عضو هيئة التدريس بكلية الدراسات الإسلا
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محمود محسن
أكد عبد السلام أمين محمد عضو هيئة التدريس بكلية الدراسات الإسلامية بمدينة سبها، أن التعليم الديني في ليبيا له أهمية مؤكدا أن الدين هو أساس لنهضة الشعوب مؤكدا أنه قصدنا بعد الله مصر ومؤسساتها الدينية الهامة كالأزهر الشريف.

وأضاف محمد خلال لقاء له لفضائية اكسترا نيوز أن: "لنا شرف التعليم في الأزهر مشيرا إلى أنه منبر العلم وشرف لنا أن نستقى من ثقافة الأزهر الشريف لدوره في الإصلاح الفكري والعقائدي".

وذكرت وسائل إعلام ليبية، أن رئيس حكومة الوفاق الليبية في طرابلس، فايز السراج ، شكل جهازًا أمنيا موازيًا لوزارة الداخلية في حكومته، بقيادة شخص متهم بالتطرف.

كما أصدر قرارا بإعادة تنظيم جهاز قوة الردع الخاصة بقيادة عبدالرؤوف كاره، ليصبح تابعًا له بشكل مباشر بذمة مالية مستقلة، بعيدا عن وزارة الداخلية التي يترأسها فتحي باشاغا.

يشار إلى أن "الردع" وحدة حصرية في العاصمة طرابلس، التي كانت من بين أدوات باشاغا لمعاقبة خصومه، التي تورطت في انتهاكات لحقوق الإنسان.
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