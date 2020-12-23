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محافظات

بعد رفع طاقتها الإنتاجية لـ800 لتر/ثانية.. محافظ قنا يتابع سير العمل بمحطة مياه دشنا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 06:19 م
اللواء أشرف الداودى،
اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا
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يوسف رجب

زار اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، محطة مياه دشنا، لمتابعة سير العمل بها بعد رفع طاقتها الإنتاجية إلى 800 لتر/ ثانية.


ورافقه خلال الجولة، المهندس رجب عرفه، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس صبرى مختار، وكيل وزارة الرى وعدد من القيادات التنفيذية. 


وأوضح الداودى، أنه تم الإنتهاء من رفع طاقة المحطة الإنتاجية من ٤٠٠ لتر / ثانية إلى ٨٠٠ لتر / ثانية بتكلفة ١٣٠ مليون جنيه ودخلت الخدمة فى شهر يونيو الماضى، حيث تخدم المحطة حولى ٤٠٠ ألف نسمة من المواطنين بمدينة دشنا والقرى التابعة لها وعددها ١٧ قرية.


وأكد محافظ قنا، أن المحطة ساهمت فى حل مشكلة انقطاع المياه المتكرر وضعفها فى نهايات الشبكات بقرى ونجوع مركز دشنا ووجه المحافظ بإستغلال المساحات الفضاء بالمحطة لى زراعة مجموعة من الأشجار المثمرة.


وأشار محافظ قنا، إلى أن الدولة تولى إهتمام كبيرا بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى فى المحافظة، حيث بلغ اجمالى الإستثمارات فى هذا القطاع خلال الست سنوات الماضية ٦.٤ مليار جنيه، حيث تم تنفيذ ٥٨ محطة مياه شرب، كما يجرى استكمال تنفيذ ٣٧ محطة وشبكات مياه مضيفا انه تم تنفيذ ٥ مشروعات فى قطاع الصرف الصحي، كما يجرى استكمال تنفيذ ٢٦ مشروع آخر.


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بعد رفع طاقتها الإنتاجية لـ800 لتر/ثانية.. محافظ قنا يتابع سير العمل بمحطة مياه دشنا
بعد رفع طاقتها الإنتاجية لـ800 لتر/ثانية.. محافظ قنا يتابع سير العمل بمحطة مياه دشنا
بعد رفع طاقتها الإنتاجية لـ800 لتر/ثانية.. محافظ قنا يتابع سير العمل بمحطة مياه دشنا
بعد رفع طاقتها الإنتاجية لـ800 لتر/ثانية.. محافظ قنا يتابع سير العمل بمحطة مياه دشنا
بعد رفع طاقتها الإنتاجية لـ800 لتر/ثانية.. محافظ قنا يتابع سير العمل بمحطة مياه دشنا
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