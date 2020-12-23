ختمه وعمره 8 سنوات.. عبدالرازق الشهاوي يرتل آيات من سورة الشورى والضحى

رتل عبد الرازق الشهاوي، القارئ بنقابة القرّاء المصرية، آيات من سورتيّ الشوري والضحى، خلال ندوة في موقع «صدى البلد» بعد حصوله على مراكز عالمية ومحلية في حفظ وتلاوة القرآن الكريم.
ختم عبدالرازق القرآن الكريم وهو طفل في الثامنة من عمره بعد أن ألحقه والده بكتاب قريته وهو في سن الرابعة بصوت يحلق في مدارات كونية ببراح وقوة اتزان يسيطر فيها على المقامات الصوتية مما يجعلك تشعر أنه من كبار قرّاء القرآن الكريم.
ورغم صغر سنة الذي لم يتجاوز الـ 18 عامًا حصد الطالب بالفرقة الأولى كلية أصول دين، جامعة الأزهر، المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة «أندي الأصوات» برعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والمركز الثاني في المسابقة العالمية «تيجان النور».
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وكان مما رتله عبد الرازق الشهاوي آيات من سورة الشورى، قال تعالى-: « وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (52) صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ (53)».
كما تلا القارئ الصاعد، والطالب في الفرقة الأولى كلية أصول الدين، جامعة الأزهر، سورة الضحى، قال - عز وجل-: « وَالضُّحَىٰ (1) وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ (2) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ (3) وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ (4) وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ (5) أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ (6) وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ (7) وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ (8) فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ (9) وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ (10) وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ».