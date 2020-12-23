المحرصاوي: اعتماد توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية يوما دوليا حافز لمزيد من المبادرات

قال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، إن الإنجاز الكبير الذي تحقق باعتماد ذكرى توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية يومًا دوليا للأخوة الإنسانية يعزز العمل من أجل تحقيق مبادئ الوثيقة السامية، ويحفز اللجنة العليا للأخوة الإنسانية من أجل تبني المزيد من المبادرات والمشاريع الطموحة بالشراكة مع المؤسسات الدولية.





وتابع المحرصاوي، في تصريح له: ولقد كانت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية مدركة منذ البداية لأهمية هذا القرار ، لذلك تقدمت به الي الأمم المتحدة والجهات المختصة وقامت بدعمه ورعايته دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.





وقدم رئيس جامعة الأزهر الشكر، للمستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، الذي بذل جهدًا كبيرًا في وضع الأسس لهذه المبادرة التي اعتمدتها اللجنة في أولي اجتماعاتها منذ عام ومتابعته مع المؤسسات المعنية في دولة الإمارات والأزهر الشريف والفاتيكان، حتى صدور هذا القرار التاريخي.