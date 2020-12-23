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حوادث

الخسائر أكثر من مليون جنيه.. تفاصيل حريق معرض سيارات فى بنها

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 06:24 م
السيطرة على حريق
السيطرة على حريق
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إبراهيم الهوارى
أمرت نيابة مركز بنها بمحافظة القليوبية اليوم الأربعاء بانتداب خبراء المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب في معرض للسيارات بنطاق الطريق الزراعي القاهرة - الاسكندرية بعدما تمكنت أجهزة الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون  اى خسائر فى الارواح.


وتبين من المعاينة الأولية احتراق 3 سيارات كليا  و4 سيارات جزئيا بإجمالي 7 سيارات وتمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ باقي السيارات المتواجدة داخل المعرض ومنع امتداد النيران إلى الأماكن المجاورة دون خسائر بشرية أو إصابات وقدرت الخسائر المبدئية بأكثر من مليون جنيه.
تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد عمرو حرب مدير إدارة الحماية المدنية بنشوب حرق داخل معرض سيارات في نطاق دائرة مركز شرطة بنها على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي.

انتقل النقيب محمد رجب رئيس وحدة الحماية المدنية و3 سيارات إطفاء وتبين ان الحريق قرب قرية سندنهور دائرة مركز شرطة بنها وتمت السيطرة عليه وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية دون إصابات وتبين احتراق 7 سيارات من ضمنها 3 سيارات احترقت كليا.

تم تشكيل فريق بحث جنائي بقيادة اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالتنسيق مع الأمن العام لكشف ظروف وملابسات الحادث وتم التحفظ على مكان الحريق وأُخطرت الأدلة الجنائية لاتخاذ اللازم، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بسرعة كشف غموض الحادث.

من ناحية اخري تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط طالبين حاولا تهريب قطع حشيش وأقراص مخدرة داخل أطعمة أثناء زيارتهما لصديقهما المسجون على ذمة إحدى القضايا بسجن قسم شرطة أول بنها وتولت النيابة التحقيق

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارًا بالواقعة من العميد سيد رصاص مأمور قسم أول بنها وانتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية.

وبالمعاينة تبين أنه أثناء قيام ضباط مباحث قسم شرطة أول بنها بتفتيش أشخاص ومتعلقات الزائرين القادمين لزيارة ذويهم المودعين بسجن القسم تمكنوا من ضبط كل "ه م م" 22 سنة طالب و"ا م ا" 23 سنة طالب.
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