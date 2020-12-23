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ديني

فهم مقاصد سور القرآن الكريم.. الأوقاف تعلن عن مسابقة جديدة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 06:21 م
الأواف تعلن عن مسابقة
الأواف تعلن عن مسابقة : فهم مقاصد سور القرآن الكريم
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محمود ضاحي
أعلنت وزارة الأوقاف عن التصفية الأولية بالمديريات الإقليمية للمشاركين في مسابقة  ” فهم غايات ومقاصد سور القرآن الكريم ” علما بأن الاختبارات ستكون شفوية في جميع المستويات بالمديريات الإقليمية ، وتنظم بمعرفة مدير المديرية وتحت إشرافه المباشر.


يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بفهم غايات ومقاصد سور القرآن الكريم، والتركيز على مستوى الفهم والنضج الفكري ، واستيعاب المقاصد العامة لسور القرآن الكريم ، وعدم الاقتصار على حفظ النص دون فهمه ، لخطورة ما يترتب على الجمود عند ظاهر النص دون فهم سياقه ، وأغراضه ، وأبعاده.


واعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأربعاء عدة قرارات  في إطار تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الأوقاف، وتضمنت تكليف كلٍّ من:


الشيخ  أحمد عبد المنعم عبد الرحمن عبد الرحيم بالقيام بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.


الشيخ علاء الدين محمود عقل شعلان بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون المديريات.


الشيخ محمد نور عثمان محمد بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتفتيش الدعوى.


عثمان محمد عثمان علي بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتفتيش الفني .


وفي سياق آخر أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أنه في ظل تصاعد انتشار فيروس كورونا المستجد وتحوره عالميًا، وفي ظل الآثار الصحية السلبية الشديدة المترتبة على الإصابة بهذا الفيروس، فإن الالتزام بالإجراءات الوقائية التي حددتها الجهات الصحية المختصة والالتزام بالتباعد الاجتماعي مطلب شرعي ووطني وإنساني، وبما أن مخالفة هذه الإجراءات قد تتسبب في أذى النفس أو أذى الآخرين أو أذى النفس والآخرين معًا، والإضرار بالمجتمع وبالصالح العام.


وأضاف جمعة أن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية إثم ومعصية ، وإذا كانت هذه المخالفة إثمًا ومعصية فإن الأولى بمن يقصد بيوت الله (عز وجل ) ابتغاء مرضاته أن يلتزم بها، ونؤكد أن طاعة الله (عز وجل) لا تُنال بمعصيته ولا بأذى الخلق.


وشدد جمعة على جميع الأئمة والعاملين بالأوقاف التأكيد على ذلك دائمًا والالتزام بالكمامة، وبكل إجراءات التباعد، وجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتنبيه المصلين على حرمة أذى النفس أو أذى الخلق، وأن المسلم الحقيقي لا يمكن أن يكون سببًا في أذى نفسه أو أذى غيره.
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