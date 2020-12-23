الرميثي: مجلس حكماء المسلمين يدعم تحقيق أهداف لجنة الأخوة الإنسانية

قال الدكتور سلطان الرميثي، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، إن قرار الأمم المتحدة باختيار الرابع من فبراير يوما دوليًا للأخوة الإنسانية سيعزز التعاون بين اللجنة العليا للأخوة الإنسانية ومختلف الدول والمؤسسات والهيئات من أجل تعزيز مبادئ الأخوة الإنسانية على المستويات الإقليمية والدولية، ويفتح آفاقًا واسعة للعمل في العديد من المجالات الهامة التي يمكن من خلالها رفع الوعي بأهمية التسامح والتعايش والإخاء الإنساني، وغرس هذه القيم في الأجيال المقبلة.







وأضاف الرميثي، في تصريح له، أن هذه الخطوة تتوج العديد من الجهود التي بذلتها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية منذ تأسيسها في أغسطس 2019، بالتعاون مع الشركاء والمؤسسات الدولية والثقافية، ومن بينها الأمم المتحدة، والتي نتج عنها العديد من التفاهمات والمبادرات التي تم تنفيذ بعضها مثل مبادرة الصلاة من أجل الإنسانية، وتعميم الوثيقة في المناهج التعليمية، في الإمارات والأزهر والفاتيكان، بالإضافة إلى العديد من المشروعات التي يتواصل العمل على تنفيذها.







