ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

نتنياهو يهدد: لن نسمح لإيران بامتلاك الأسلحة النووية

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 06:22 م
نتنياهو
نتنياهو
Advertisements
قسم الخارجي
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، على مواصلة بلاده التصدي لمحاولات إيران التمركز في سوريا. 


وقال نتنياهو في كلمته أثناء حفل تخريج فوج جديد من طياري سلاح الجو: "لن نسمح لإيران بامتلاك الأسلحة النووية ولا نستخف بالتهديدات الموجهة إلينا ومع ذلك إنها لا تردعنا ولن نتساهل مع مساعي أعدائنا الرامية إلى تطوير صواريخ عالية الدقة في سوريا ولبنان وأي مكان آخر". 


وأضاف: "لن نكف عن الطيران والحفاظ على أمن إسرائيل. السياسة التي نتخذها واضحة ومتسقة ومفادها أن كل من يحاول الاعتداء علينا سيتعرض لضربة ساحقة. وفي وجه الخطر فإن سلاح الجو جاهز للعمل بقوة وعلى أي مدى وأي ساحة وضد أي هدف. وبالتزامن مع ذلك تطرأ مستجدات إيجابية بل إيجابية للغاية على المملكة الجوية للشرق الأوسط وهي إسرائيل". 


وتابع: "في غضون أربعة أشهر توصلنا إلى أربع اتفاقيات سلام وتطبيع مع الإمارات والبحرين والسودان والآن مع المغرب أيضا، مما يغير ملامح الطيران المدني ويعني مزيدا من الرحلات الجوية، ومزيدا من المسارات الجوية، وإلى المزيد من البلدان". 


ومن ناحية أخرى، قال أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي إن ممثلي، إسرائيل والمغرب، وقعا اتفاقيات حول الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمية والتعاون في قضايا المياه والتعاون في التمويل والاستثمار والتعاون في مجال الطيران المدني والرحلات المباشرة بين البلدين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حرب شاملة وبحر من الدماء.. إسرائيل تهدد إيران حال امتلاك قنبلة نووية

8 قتلى بغارات إسرائيلية على أهداف إيرانية في سوريا

إسرائيل تقصف شاحنة أموال إيرانية في سوريا

المرصد السوري: مقتل 19 مقاتلا بميلشيات إيران في سوريا بغارة إسرائيلية

رسالة من المتحدث باسم نتنياهو لـ البحرينيين | وهذا فحواها

أول تعليق لـ نتنياهو على الرحلة من إسرائيل للمغرب.. ومتحدثة: مصلحة عليا لنا

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف: غلق المسجد من صلاحية مديري المديريات حال عدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

بعد تأجيل لقاء القمة.. تقديم موعد مباراة الاتحاد والأهلي إلى 28 ديسمبر

الأعلى منذ بداية الجائحة.. الصحة العالمية تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا الأسبوعية

مدرب بيراميدز: أحمد فتحي نجم كبير.. وهذا سر عصبية رمضان صبحي

15 دقيقة.. إصابة محمد شريف والأهلي يبحث عن هدف مبكر إمام بطل النيجر

القاهرة والاسكندرية والجيزة الأكثر إصابات.. وزيرة الصحة: 911 إصابة و42 حالة وفاة بكورونا اليوم

Advertisements

اكتشاف سلالة مخيفة من كورونا بجنوب أفريقيا

وزير الأوقاف: غلق المسجد من صلاحية مديري المديريات حال عدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

رئيس الوزراء يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. ولا احتفالات في رأس السنة

رسميا .. تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

ذروة كورونا.. "العليا للفيروسات" تحذر من 140 ألف إصابة في يناير.. فيديو

أكلت ضفادع وعندى 50 مطعما.. أبرز التصريحات المثيرة للجدل لـ محيى إسماعيل فى صاحبة السعادة

وزيرة الصحة تحذر المواطنين: إصابات ووفيات كورونا تتصاعد.. وكلكم مسئول

تهديدات بعقوبة قاسية.. ليفربول يظهر العين الحمراء لـ محمد صلاح.. خاص

شبورة وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن عن منخفض جوي يضرب البلاد غدا

موجة ثانية وسلالة جديدة وقرارات حكومية صارمة.. ذروة كورونا تعود من جديد

القاهرة والاسكندرية والجيزة الأكثر إصابات.. وزيرة الصحة: 911 إصابة و42 حالة وفاة بكورونا اليوم

تأجيل قمة الأهلي والزمالك إلى أجل غير مسمى .. ننشر الأسباب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موجة ثانية وسلالة جديدة وقرارات حكومية صارمة.. ذروة كورونا تعود من جديد

أغلى من 4 ملايين جنيه .. شاهد ساعة بوجاتي الفاخرة الجديدة

من مضيفة طيران لـ عرش السويد.. محطات في حياة الملكة سيلفيا