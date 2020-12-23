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منوعات

بعد فوز إلهام فضالي بجائزة أفضل تقدم علمي في 2020.. مشروع العالمة المصرية سيساهم في تحقيق طفرات بصناعة الإلكترونيات

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 07:01 م
العالمة المصرية إلهام
العالمة المصرية إلهام فضالي
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أماني إبراهيم
حققت عالمة مصرية شابة إنجازا جديدا مع فريقها البحثي، بعد اختيار مجلة (عالم الفيزياء - Physics World) الشهيرة بحثها ليصبح صاحب جائزة أفضل تقدم علمي لعام 2020 في مجلة (الطبيعة - Nature).

وذهبت جائزة The Physics World 2020 لهذا العام إلى المصرية الدكتورة إلهام فضالي، وفريقها الدولي الذي ضم آلان ديكسترا ، وإريك بيكرز من جامعة أيندهوفن للتكنولوجيا في هولندا، ورينيه سوكيرت في جامعة فريدريش شيلر-يينا في ألمانيا وآخرين لإنشاء مادة قائمة على السيليكون تبعث الضوء بأطوال موجية تستخدم في الاتصالات الضوئية.

وبعد فوزها والنجاح التي حققته، يرصد «صدى البلد» أبرز المعلومات عن الدكتورة إلهام فضالي المؤلفة الأولى للبحث بمشاركة 20 باحثاً، ويتناول البحث المقدم طريقة تطوير استخدام الفوتونات كمصدر آمن وفائق السرعة في عملية نقل المعلومات، والفوتونات المستخدمة يتم إنتاجها عن طريق عملية الانبعاث الكهروضوئي لخليط من عنصرين السيليكون والجيرمانيوم.

الفكرة القائم عليها البحث موجودة بالأوساط العلمية وتم طرحها منذ سبعينيات القرن الماضي ومثبتة رياضيا أيضا ولكن بدون أي إثبات علمي حقيقي، والفكرة ببساطة هي أنه حال تحويل الشكل المكعب الطبيعي لذرات السيليكون لشكل سداسي عن طريق خليط بنسب محددة من السيليكون والجيرمانيوم، فإن المركب الناتج عند تعريضه لعملية الانبعاث الكهروضوئي، قادر على إنتاج كمية كبيرة من الفوتونات يمكن استخدامها بدرجة كفاءة عالية، واستطاع بحث د. إلهام التوصل لهذا الأمر، بحسب ما أوضح الباحث عمر السعيدي.

وتتضح أهمية هذا البحث في صنع طفرات بصناعة الإلكترونيات، لأن الأسلاك النحاسية بطبيعتها مستهلكة لطاقة هائلة وإنتاج حرارة كبيرة تؤثر على نقل البيانات وبالتالي لا يمكن استخدامها عبر القارات.

وحال صياغة أهمية هذا الاكتشاف بكلمات بسيطة، فإنها تكمن في التطورات بهذا المجال لتساعد على الاستغناء عن الأسلاك التقليدية في نقل المعلومات ويحل مكانها الفوتون الضوئي كوسيلة فائقة في السرعة والأمان لنقل المعلومات.

والدكتورة إلهام فضالي حاصلة على بكالوريوس هندسة الإلكترونيات عام 2013 من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ثم حصلت على درجة الماجيستير المزدوج في النانو تكنولوجي من الجامعة الكاثوليكية ببلجيكا (KU Leuven) وجامعة تشالمرز للتكنولوجيا بالسويد وحاليًا باحثة وطالبة دكتوراه في السنة النهائية في جامعة أيندهوفن للتكنولوجيا بهولندا.
بعد فوز إلهام فضالي بجائزة أفضل تقدم علمي في 2020.. مشروع العالمة المصرية سيساهم في تحقيق طفرات بصناعة الإلكترونيات
بعد فوز إلهام فضالي بجائزة أفضل تقدم علمي في 2020.. مشروع العالمة المصرية سيساهم في تحقيق طفرات بصناعة الإلكترونيات
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