ضبط صاحب محل هواتف محمولة لإتجاره بالعملة الأجنبية بالدقهلية

تمكن ضباط مباحث الادارة العامة لمباحث الأموال العامة لمنطقة شرق الدلتا من ضبط صاحب محل هواتف محمولة لاتجاره بالعملات الاجنبية بالمخالفة للقانون ببندر الجمالية.





ورد اخطارا يفيد بورود محضر رقم ٧ احوال من الادارة العامة لمباحث الاموال لعامه بمنطقة شرق الدلتا لمركز شرطة الجمالية يتضمن ضبط شخص يدعى محمد . ب . ح ٢٦ عاما صاحب محل هواتف محموله ومقيم قرية تفتيش السرو بمركز فارسكور بدمياط وذلك لاتجاره فى النقد الاجنبى خارج نطاق السوق المصرفيه وباسعار السوق السوداء متخذا من المحل خاصته ببندر الجمالية مقرا لمزاولة نشاطه .

كما عثر بحوزته على ١١٧٤ دولارا أمريكيا و ٣٠٦٠ ريالا سعوديا او ١٠٠ يورو اوروبى و ٣٦٤٦٠جنيها مصريا وهاتف محمول وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعه .



