ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط صاحب محل هواتف محمولة لإتجاره بالعملة الأجنبية بالدقهلية

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 06:50 م
حبس متهمين
حبس متهمين
Advertisements
همت الحسينى
تمكن ضباط مباحث الادارة العامة لمباحث الأموال العامة لمنطقة شرق الدلتا من ضبط صاحب محل هواتف محمولة لاتجاره بالعملات الاجنبية بالمخالفة للقانون ببندر الجمالية.

ورد اخطارا يفيد بورود محضر رقم ٧ احوال من الادارة العامة لمباحث الاموال لعامه بمنطقة شرق الدلتا لمركز شرطة الجمالية يتضمن ضبط شخص يدعى محمد . ب . ح ٢٦ عاما صاحب محل هواتف محموله ومقيم قرية تفتيش السرو بمركز فارسكور بدمياط وذلك لاتجاره فى النقد الاجنبى خارج نطاق السوق المصرفيه وباسعار السوق السوداء متخذا من المحل خاصته  ببندر الجمالية مقرا لمزاولة نشاطه .
كما عثر بحوزته على ١١٧٤ دولارا أمريكيا و ٣٠٦٠ ريالا سعوديا او ١٠٠ يورو اوروبى و ٣٦٤٦٠جنيها مصريا وهاتف محمول  وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعه .

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٣٢٨٤ لسنة ٢٠٢٠ ادارى المركز وبالعرض على  النيابة قررت اخلاء سبيله بضمان ٥ الاف جنيه على ذمة التحقيقات. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة.. هذه الأطعمة تسبب التوتر واضطراب النوم للمراهقين

بإطلالة كاجوال لافتة.. إنجي المقدم تبهر متابعيها على إنستجرام

موجة ثانية وسلالة جديدة وقرارات حكومية صارمة.. ذروة كورونا تعود من جديد