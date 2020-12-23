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رياضة

بعد تقديم المباراة.. موعد أول مواجهة لحسام عاشور ضد الأهلي مع الاتحاد السكندري

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 06:24 م
حسام عاشور
حسام عاشور
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حسام الحارتي
شارك حسام عاشور مع  الاتحاد السكندري للمرة الأولى،منذ إنصمامه لصفوف زعيم الثغر أمام نادي سموحة في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن  منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز .
وأشرك حسام حسن المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري أمام نادي سموحة في الدقيقة 83 بدلًا من خالد قمر.

وغاب حسام عاشور عن مباراة الاتحاد السكندري في الجولة الأولى أمام بيراميدز.

وانتقل حسام عاشور للاتحاد السكندري في فترة الانتقالات الماضية، بعد انتهاء عقده مع النادي الأهلي.
ومن المقرر أن يشارك حسام عاشور أمام النادي الأهلي لأول مرة منذ رحيله عن الفريق يوم الاثنين 28 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الثالة لبطولة الدوري المصري .

ويسعي حسام عاشور إلي تنفيذ كافة تعليمات حسام حسن المدير الفني للفريق للإعتماد عليه بصفة مستمرة في كافة اللقاءات القادمة خصوصا في ظل الإمكانيات التي يمتكلها اللاعب .

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