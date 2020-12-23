الصورة الواحدة استغرقت 4 ساعات.. مشاهد فلكية نادرة فوق أحد الجبال السعودية

تركي العباسي، التقاط عدد من الصور لظواهر فلكية نادرة شهدتها المملكة العربية السعودية ، أمس الثلاثاء، حيث تناثرت زخات من شهب أورسيدس حول جبال محافظة الوجه السعودية. استطاع المصور السعودي،





محافظة الوجه شهدت عددًا زخات من الشهب النادرة مما دعاه إلى الذهاب بعيدًا عن الأضواء خارج المحافظة بما يقارب 40 كيلومترًا، ومن ثم اختيار موقع المرصد الفلكي، لكونه مرتفعًا عن الأرض، وفوق جبل ويكشف الأفق بشكل أفضل. وقال«العباسي» في تصريح صحفي، إن





وأضاف المشرف العام ومؤسس مجموعة مصوري الوجه، وعاشق التصوير الليلي، أن شهب أورسيدس اُكتشفت في السبعينيات، وما زالت مستمرة وموسمية في شهر ديسمبر من كل عام، وتعتبر هذه الشهب مخلفات لمذنب 8P / Tuttle، وهو مذنب دوري ذو مدار مدته 13 عامًا، وأنه اختار مكان التصوير بالقرب من منطقة السيح التابعة لمحافظة الوجه، وعلى طريق ضباء، الذي يمتاز بأن جباله متفرقة وبأرض مسطحة، وبها أكبر الجبال، جبل لين.









وأوضح الباحث خلف الظواهر الفلكية النادرة، أنه استغرق في التصوير أكثر من 4 ساعات دون أي حركة لرصد هذه الظاهرة، حيث أن التصوير الليلي يعتبر من أصعب الصور للطبيعة، فتأخذ الصورة الواحدة ما يقارب 4 ساعات لالتقاطها في أنواع التصوير الليلي المتعددة، والتي منها: تصوير مسارات النجوم وتصوير المجرات والظواهر الكونية مثل الشهب.





ولفت المصور السعودي إلى أنه رصد العديد من المعالم الجمالية في محافظة الوجه، واستطاع أن يوثق جماليات المواقع في هذه المحافظة التي تقع على ساحل البحر الأحمر في منطقة تبوك شمال غرب السعودية، وهي إحدى مناطق الجذب السياحي في المملكة، إذ يقع فيها مشروع البحر الأحمر الذي أطلقه الأمير محمد بن سلمان آل سعود في وادي الرس ووادي حرامل والسيح ووادي عنتر وجبل بو راكة.









جدير بالذكر أن التراث الحضاري لمحافظة الوجه السعودية ثروة كبيرة شاهدة على الرقي المعماري الذي عرف به سكان المحافظة، كما تشتهر المحافظة بشوارعها وبأسماء حاراتها القديمة، كما تعرف المحافظة السعودية بالصهاريج وهي من أشهر آثارها، وهي عبارة عن بناء مستطيل ذي فتحات سفلية تسمح بدخول مياه الأمطار بهدف جمعها داخل البناء واستخدامها للشرب عند نقص المياه.



