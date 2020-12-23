رئيس الوزراء يهنئ الصحفيين المصريين الفائزين بجوائز الصحافة العربية

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالمستوى والتنظيم المميز الذي خرج عليه منتدى الإعلام العربي، في نسخته الـ19، التي تم بث فعالياتها اليوم من دبي ، افتراضيا ، في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد، تحت شعار "الإعلام العربي : المستقبل رقمي".





وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن شكره للقائمين على التنظيم، وسعادته بالمشاركة اليوم خلال فعاليات المنتدى، بكلمة كشف خلالها عن قناعاته بأهمية دور الإعلام الوطنى فى هذه المرحلة المهمة لأوطاننا العربية، باعتباره سلاحا فعالا لتثبيت أركان الدول، ومجابهة المخاطر التي تستهدفها داخليا وخارجيا.





وأكد رئيس مجلس الوزراء، الدور الذي يلعبه منتدى الإعلام العربي في شحذ طاقات الإعلاميين العرب ، نحو تبني رسائل إعلامية هادفة وبناءة، تعالج قضايا أوطانهم، وتسهم في رفعتها، وترسخ رسالة الإعلام كمنارة للوعي.





وفي هذا الصدد ، هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، الصحفيين المصريين الذين حصدوا جوائز الصحافة العربية التي أعلنها المنتدى، في فئات الصحافة الاستقصائية، والثقافية، والرياضية، والسياسية، وفئة الشباب.



