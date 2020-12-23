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أخبار البلد

رئيس الوزراء يهنئ الصحفيين المصريين الفائزين بجوائز الصحافة العربية

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 06:32 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالمستوى والتنظيم المميز الذي خرج عليه منتدى الإعلام العربي، في نسخته الـ19، التي تم بث فعالياتها اليوم من دبي، افتراضيا، في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد، تحت شعار "الإعلام العربي : المستقبل رقمي".

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن شكره للقائمين على التنظيم، وسعادته بالمشاركة اليوم خلال فعاليات المنتدى، بكلمة كشف خلالها عن قناعاته بأهمية دور الإعلام الوطنى فى هذه المرحلة المهمة لأوطاننا العربية، باعتباره سلاحا فعالا لتثبيت أركان الدول، ومجابهة المخاطر التي تستهدفها داخليا وخارجيا.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، الدور الذي يلعبه منتدى الإعلام العربي في شحذ طاقات الإعلاميين العرب، نحو تبني رسائل إعلامية هادفة وبناءة، تعالج قضايا أوطانهم، وتسهم في رفعتها، وترسخ رسالة الإعلام كمنارة للوعي.

وفي هذا الصدد، هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، الصحفيين المصريين الذين حصدوا جوائز الصحافة العربية التي أعلنها المنتدى، في فئات الصحافة الاستقصائية، والثقافية، والرياضية، والسياسية، وفئة الشباب.

كما هنأ موقع اليوم السابع الذي حاز جائزة الصحافة العربية في فئة الصحافة الذكية، كتتويج لاسهامها في إنتاج المحتوى الرقمي ومواكبة التطور التقني مع الحفاظ على أدبيات مهنة الصحافة، واعلاء قيمة المواطنة، مؤكدًا أن الرهان سيكون دومًا على الإعلام الوطنى المحترف، الذى يعى قضايا وطنه، فالحرب الراهنة هي معركة وعي فى المقام الأول.
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