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رياضة

كل الفرق تقاتل أمام الاهلى.. سامي قمصان: حققنا الفوز على سونيديب فى ظروف صعبة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 06:33 م
صدى البلد
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عبد الحكيم أبو علم
اكد سامي قمصان المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق الأحمر حقق الهدف من مباراة اليوم أمام سونيديب بطل النيجير في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال عقب نهاية المباراة :"البدايات دائما مهمة وهو ما أكد عليه المدير الفني للفريق خاصة وأن الأهلي هو بطل القارة، كما أن الفرق تقاتل أمام النادي الأهلي".

وتابع :"رغم الظروف والغيابات اللاعبون قدموا مباراة جيدة وحققنا الهدف من المباراة والحمد لله على النتيجة".

وواصل :"سوء أرضية الملعب أثر على تنفيذ طريقة لعب الفريق، ولكن معظم المباريات الخارجية نواجه نفس الظروف لكن الأهلي بطل أفريقيا وبالتالي فهو معرض لأن يلعب تحت أي ظروف".

واصاف :"المدرب يقوم بتجهيز تكتيك معين خاصة وأن اللاعب الذي يلعب في المركز رقم 10 لم يكن موجودًا لكن الثلاثي الذي شارك قدم مستوى مميز وكانوا من نجوم الفريق في اللقاء".

وتابع :"موسيماني شاهد جميع اللاعبين المعارين، وهو من اختارهم للعودة ويعرف أنهم سيقدمون إضافة للفريق، وأن بدر بانون لاعب مميز ويملك خبرات كبيرة، كما أنهم قادرون على تنفيذ خطة المدرب".

واختتم حديثه قائلا :"الخروج من الملعب أمر مهم جدًا والحمد لله على ذلك فهو مكسب كبير لأن الفريق به عدد كبير من المصابين".

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