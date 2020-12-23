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رئيس الوزراء يتابع استعدادات تطوير 1385 قرية ضمن مبادرة "حياة كريمة".. مدبولي: يحقق التنمية المتكاملة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 06:31 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
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صدى البلد
خلال الاجتماع:
تنسيق مستمر بين كافة الجهات المعنية لتنفيذ المشروعات التي تم التوافق عليها
استعراض نموذجين للاحتياجات التنموية وطة والبنية الأساسية والاجتماعية بـ ساحل سليم وأبو قرقاص


تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، استعدادات تنفيذ المرحلة الجديدة من تطوير قرى الريف المصري في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولو الوزارات المعنية، ومؤسسة حياة كريمة.

كما شارك في الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.  

واستعرض رئيس الوزراء نموذجين للاحتياجات التنموية وخطة مشروعات البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية بمركزي ساحل سليم بمحافظة أسيوط، وأبو قرقاص بمحافظة المنيا، تمهيدا لإطلاق تنفيذ المشروع بحلول مطلع 2021، حيث أكد على ضرورة التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية لتنفيذ المشروعات التي تم التوافق عليها في 50 مركزا سيتم العمل بها، يبلغ عدد قراها وتوابعها نحو 1385 قرية وتابعا، وهو ما يمثل ثلث الريف المصري، سيتم العمل على تحقيق التنمية المتكاملة بها، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وجددا التأكيد على أنه سيتم إطلاق المشروع مطلع العام الجديد. 

وتم استعراض المشروعات الخدمية والتنموية المٌقرر تنفيذها بمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط والقرى التابعة له، حيث إن عدد القرى التي سيتم تطويرها ضمن مبادرة "حياة كريمة بالمركز 15 قرية. 

وتمت الإشارة إلى أن قرى مركز ساحل سليم لا يوجد بها أي خدمات للصرف الصحي ولكن توجد قرى بها مشروعات متوقفة وأخرى مرصود لها تكلفة تقديرية ولم يتم العمل بها، كما أنه لم يتم توصيل الغاز الطبيعي بالقرى، وجميع الطرق الداخلية بقرى ساحل سليم ترابية وتحتاج إلى رصف. 

وتضمن العرض الإشارة إلى الوضع الراهن للخدمات بالمركز المستهدف تنفيذها، فيما يتعلق بخدمات التعليم والصحة والخدمات الشبابية، فضلا عن حالة البنية الأساسية بالمركز. 

وفيما يتعلق بالنموذج الثاني الخاص بمركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا، تمت الإشارة إلى مشروعات خدمات الصرف الصحي التي سيتم تنفيذها بقرى المركز، ضمن مبادرة "حياة كريمة، كما تمت الإشارة إلى أن المركز مغطى بخدمة التعليم الثانوي العام، فيما عدا منطقة محرومة من هذه الخدمة، وكذلك الأمر بالنسبة للتعليم الثانوي الفني وأنه يجري الان إنشاء 4 مدارس آخرى، كما أن المركز مغطى بخدمة التعليم الأساسي، وفيما يتعلق بالخدمات الصحية بالمركز، فإنها تغطي المركز ما عدا إحدى القرى، ويمكن توفير الخدمة لها من خلال إحدى القرى المجاورة.
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