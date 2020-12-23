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برلمان

برلماني: مجلس النواب الجديد أمامه تحديات هائلة من أجل الوطن

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 06:43 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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أحمد أيمن
هنأ النائب الصافي عبد العال الصغير، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أعضاء المجلس الجدد على استلام كارنيهات العضوية، والتي بدأت منذ امس الثلاثاء تمهيدا لبدء أعمالهم البرلمانية.

وأضاف عبد العال خلال تصريحات صحفية له، أنه على ثقة تامة في أن يقدم مجلس النواب الجديد، طفرة في العمل التشريعي والبرلماني المصري خصوصا وانه تم انتخاب اعضاؤه في ظروف بالغة الحساسية سواء أمنيا أو اجتماعيا أو صحيا، وتخطى كل العقبات بفضل إرادة الوطن وتوجيهات الرئيس السيسي باستكمال مصر مؤسساتها النيابية والتشريعية.

وشدد نائب الاسكندرية، على أن مجلس النواب الجديد أمامه تحديات هائلة من أجل الوطن، كما ان هناك حملات غربية صادمة ومزورة تريد التدخل في مصر والاتكاء على "مصادر شيطانية"، للإساءة لمصر عالميا واختلاق الأكاذيب ضد الوطن.

واشار عضو مجلس النواب الى أن البرلمان الوطني الجديد، الذي جاء عبر انتخابات نزيهة لم تَشُبها شائبة وجاءت كلها تحت إشراف القضاء، قادر على سن التشريعات الداعمة للحريات والتصدي للإرهاب وتعزيز التنمية المجتمعية والإصلاح الاقتصادي الهائل الذي تحياه البلاد.
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