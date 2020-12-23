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أخبار البلد

مسرح الشارع ... قضايا يومية ترسم البهجة علي الأطفال البسطاء

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 06:38 م
مسرح الشارع
مسرح الشارع
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رنا اشرف
دائما ما يسمع الناس كلمة مسرح فتأتى فى اذهانهم تلقائيا المظهر المعتاد للمسرح وهى خشبة مسرح كبيرة والعرض المسرحى و كراسى و جمهور للمشاهدة و لكن هناك فن من فنون المسرح لا يتم الحديث عنه كثيرا وهو " مسرح الشارع" فهو تسمية تطلق على العروض المسرحية التى تقوم فى الشارع فتقام فى اماكن مختلفة و لكن اكثرها فى الاحياء الشعبية الغير مقتدرة.

فيكون الهدف منها تناول قضايا معينة و ادخال الفرح و السرور على اهل المنطقة الغير مقتدرين ماليا بما فيهم الاطفال و يتفاعل الجمهور مع المسرح و اكثرها يعتمد على الارتجال و الحركة الجسدية.

يقول يوسف عبد النور مدرب مسرح انه يعمل فى مدرسة ناس نهضة لتعليم فنون مسرح الشارع و المسرح الاجتماعى انهم يقومون بعمل ورش هدفها تكوين و تخريج عارضين للشارع فيوجد العديد من الناس الذين يريدون مشاهدة المسرح و لكن لايقتدرون ماديا فيتم التواصل مع جمعيات اهلية و اماكن معينه او قصور ثقافة فيتك تقديم عروض معينة.

و يوضح قائلا انه يقوم بعمل ورشه لخلق الشخصية لكى يستطيع الممثل العمل على الشخصية و تطويرها ونقوم بخلق مشاهد مسرحية و يتم التحضير للعرض بالتواجد فى المكان قبلها بساعة و ايجاد طريقة لجعل الجمهور يحضر العرض فتكون الصعوبة اذا كان الجمهور يشاهد مثل تلك العروض لاول مرة.

ويؤكد خالد منتصر حسين احد الممثلين انهم قاموا بعروض فى العديد من الاماكن منها درب ١٧١٨ و دير سمعان و فى الخصوص ويوضح الفرق بين المسرح العادى و مسرح الشارع ان المسرح العادى يعتمد على الكلام اكثر ويوجد به اسكريبت ولا يعتمدون على الارتجال ولكن مسرح الشارع يعتمد على الجسد و الارتجال و يتم التمرين للجسد فترة كبيرة استعدادا للعرض و اعتياد الممثلين على تقديم خدمات اجتماعية للمواطنين.

ويتابع انه يتم التحضير للعرض لاكثر من اسبوع و يقومون بنفس التمارين كلهم و الاستعدادات و فى اخر اسبوع قبل العرض يتم الارتجال فى الافكار و توزيع الادوار. 


ويتابع مصطفى احمد ممثل فى الفرقة انه يعشق المسرح الجسدى و يقوم بدراسته بعناية وقام بالعديد من عروض الشارع فهو يهتم بالمسرح الاجتماعى و الشارع و ادخال الفرح على الاطفال.
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