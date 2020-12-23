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ديني

عميد "الدعوة" بالأزهر: لا يوجد وطني شريف غير مستعد لافتداء بلده بنفسه وماله

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 06:54 م
عميد الدعوة بالأزهر
عميد الدعوة بالأزهر يلتقي الأئمة السودانيين المتدربين بأكادي
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محمود ضاحي
التقى الدكتور أحمد حسين عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر، بالمتدربين من مصر والسودان، مساء اليوم الأربعاء، في محاضرة بأكاديمية الأوقاف الدولية ، تحت عنوان: ” الكليات الست”، وسط مراعاة الاجراءات الاحترازية، والضوابط الوقائية، والتباعد الاجتماعي.

وخلال محاضرته أكد  أحمد حسين أننا جميعا جسد واحد ، وشعب النيل شعب واحد ، طعامهم واحد ومشربهم واحد ، مبينًا أن من أعظم المهمات وأسماها هي تعليم الناس والأخذ بأيديهم ، قال تعالى : “وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ” , ورسالة الإسلام جاءت للحفاظ على مقدرات الحياة ، وهي تجمع أمورا عديدة في طياتها ، والكليات الست من المهمات الكبار ، والحفاظ على الوطن من أهمها ، فالدين جاء ليأخذ بمجامع الأمور ، وليس في معارفنا التفرقة بين الدين والوطن.

وأكد أن الحفاظ على الوطن لا يقل أهمية عما ذكره العلماء من الكليات الأخرى؛ إذ لا يوجد وطني شريف لا يكون على استعداد لأن يفتدي وطنه بنفسه وماله .

وأوضح  أن الحفاظ على الدين مقصوده الأسمى الحفاظ على أصل الدين ومقاصده ، وأن الشرع الحنيف قد أحاط الدين والنفس والعقل والمال والنسل والعرض والنسب بسياجات من الصيانة والحفظ ، تحفظ للإنسانية حرمتها وكرامتها، وتضبط مسارات حركتها بضوابط محكمة لا تمييز فيها ولا إقصاء .

وفي ختام اللقاء أكد أن كل إفرازات الحياة المعاصرة وكل ما وصل إليه العقل البشري مما يحفظ الحياة ويعطيها شيئًا من الرفاهية هو مما يأمر به الدين الإسلامي ، والقرآن الكريم وهو كتاب عبادة يتحدث عن الحياة والسلوك والأخلاق والقيم.
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