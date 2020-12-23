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ديني

جامعة الأزهر تعلن قواعد التظلم من نتائج امتحانات الكليات

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 06:39 م
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
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محمد شحتة
حدّدت جامعة الأزهر، قواعد التظلم من نتائج الامتحانات التي من الممكن أن يلجأ إليها الطلاب بعد إعلان النتائج.

وأوضحت جامعة الأزهر، أنه يحق لكل طالب التظلم من نتيجة امتحانه خلال 15 يومًا من إعلان النتيجة ورقيًا أو إلكترونيًا ، باعتبارها قرارًا إداريًا .

وذكرت أنه يتم تسلم التظلمات إلى مكتب عميد الكلية بعد سداد رسوم جدية التظلم بواقع (50) جنيهًا مصريًا لكل مادة متظلم فيها .

ويقوم مكتب عميد الكلية بتصنيف وترتيب التظلمات وعمل كشوف بها مرتبة ومسلسلة وفقًا للشعبة وأرقام الجلوس ، ويبين بها تاريخ التظلم ، ويقوم عميد الكلية بالتأشير على التظلمات وإحالتها إلى رئيس الكنترول المختص، ثم يفحص رئيس وأعضاء الكنترول المختص التظلم خلال أسبوع من تاريخ استلامه .

وأوضحت الجامعة، أنه بعد ذلك يقوم عميد الكلية باعتماد نتيجة التظلمات، ثم يتم إعلان نتيجة التظلم وإطلاع المتظلم عليها بواسطة إدارة شئون الطلاب بالكلية وإخطار الجامعة بالتعديلات فور الانتهاء منها .
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