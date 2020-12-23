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رياضة

فوز صعب.. أول تعليق من سيد عبدالحفيظ بعد انتصار الأهلى فى النيجر

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 06:39 م
صدى البلد
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عبد الحكيم أبو علم
أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أهمية الفوز الذي حققه الفريق الأحمر مساء اليوم الأربعاء على نظيره سونيديب بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال سيد عبدالحفيظ في تصريحات عقب المباراة:"فوز مهم جدا في بداية المشوار في ظل أجواء ليست سهلة، خاصة وأن الفريق خرج من عدد التحامات ومباريات قوية".
وتابع :"رحلة الطيران لم تكن سهلة لولا الطائرة الخاصة بالإضافة إلى غياب أكثر من عنصر عن الفريق الأحمر".

وواصل "اللاعبون قدموا مباراة قوية وكانوا في حالة تركيز كبيرة ولا بد من شكرهم على مستواهم فيها".

وزاد :"الأهلي يغيب عنه عدد كبير من اللاعبين، بالإضافة إلى إراحة علي معلول ومحمد هاني وأيمن أشرف وبالتالي فإن الفريق الذي يملك قائمة مهمة هو من سيصل إلي أبعد مدي في البطولات".

واوضح :"سنغلق صفحة مباراة اليوم والفوز ونبدأ في النظر إلى الفترة المقبلة والمباريات التي سنخوضها":

وتابع :"البطولة الإفريقية نأخذها على مراحل فدوري المجموعات الهدف فيها هو تجميع أكبر عدد من النقاط مثل مباريات الدوري، أما المباريات الأولى فالشحن المعنوي فيها يكون عاليا جدا وبالتالي فعلينا أن نكون جاهزين ومحضرين لها".

وأشاد بعضو مجلس إدارة الأهلي قائلا :"محمد الدماطي قدم مجهودا كبيرا مع سفير مصر في النيجر وكان يتعامل بشكل يومي معه ولكن ظروف إصابته أبعدته نوعًا ما".

وأردف :"من يدخل النادي الأهلي يعرف بأن وارئه مهام كبيرة وأن يفكر في مصلحة المكان الذي يعمل فيه وبعدت الجزئية الفردية".

واختتم :"أي لاعب يأتي جديد إلى النادي الأهلي، يعرف جيدًا الثقافة التي يعيش فيها النادي الأحمر ومهامه الكثيرة".

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