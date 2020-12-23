قبل أن تدهسها السيارة.. أنقذها شقيقها من الموت في جزء من الثانية |شاهد

عرضت فضائية روسيا اليوم تقريرًا يرصد بطولة أخ تجاه شقيقته الصغرى ، حيث أنقذها من الموت في اللحظة الأخيرة .





وأضاف التقرير ، أن الطفلة كانت قاب قوسين أو أدنى أمام دهس محتم لولا تدخل شقيقها ، مشيرًا إلى أن هناك فتاة صغيرة كانت تعبر الشارع من دون انتباه ، لكن أخاها تدارك الموقف وأمسك بها قبل أن تدهسها السيارة .





وأكد التقرير ، استطاع مراهق أن ينقذ شقيقته البالغة من العمر ثلاث سنوات من موت محقق، كانت ستصدمها سيارة بعد أن ركضت عبر الطريق دون أن تنظر.





وبحسب التقرير ، تم تسجيل لقطات درامية لعملية الإنقاذ البطولية على كاميرا مراقبة أحد المتاجر في مدينة " روندون وبوليس " بالبرازيل ، حيث خاطر الصبي البالغ من العمر 15 عامًا بحياته في الوقت المناسب من خلال الركض عبر الطريق لإبعاد أخته عن سيارة متجهة نحوها .





وأشار التقرير في المقطع ، إلى أن تظهر الصغيرة وهي تخرج من المتجر ثم عبرت الطريق؛ لتقف بجانب شخص ما على دراجة نارية ، بعد ذلك بوقت قصير، يخرج شقيقها وفتاة أخرى أكبر منها من المتجر وينتظران مرور السيارات قبل أن يعبرا الطريق ، ليتمكنا من استعادة الصغيرة .





وتابع ، بعد مرور سيارة بيضاء ، اعتقدت الطفلة البالغة من العمر ثلاث سنوات أن الأمر واضح حيث يمكنها عبور الطريق، وبينما تقوم الفتاة بعبور الطريق حتى ظهرت سيارة أخرى تندفع نحوها وهي لا تدري، ولكن " في جزء من الثانية " اندفع شقيقها أمام السيارة القادمة؛ ليلتقط أخته إلى بر الأمان وينقذها من موت لا مفر منه، ثم سرعان ما تتوقف السيارة بعد استخدام الفرامل .