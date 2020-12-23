ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

قبل أن تدهسها السيارة.. أنقذها شقيقها من الموت في جزء من الثانية |شاهد

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 06:44 م
لحظة إنقاذ الطفلة
لحظة إنقاذ الطفلة
Advertisements
ندى رأفت

عرضت فضائية روسيا اليوم تقريرًا يرصد بطولة أخ تجاه شقيقته الصغرى ، حيث أنقذها من الموت في اللحظة الأخيرة .


وأضاف التقرير ، أن الطفلة كانت قاب قوسين أو أدنى أمام دهس محتم لولا تدخل شقيقها ، مشيرًا إلى أن هناك فتاة صغيرة كانت تعبر الشارع من دون انتباه ، لكن أخاها تدارك الموقف وأمسك بها قبل أن تدهسها السيارة .


وأكد التقرير ، استطاع مراهق أن ينقذ شقيقته البالغة من العمر ثلاث سنوات من موت محقق، كانت ستصدمها سيارة بعد أن ركضت عبر الطريق دون أن تنظر. 


وبحسب التقرير ، تم تسجيل لقطات درامية لعملية الإنقاذ البطولية على كاميرا مراقبة أحد المتاجر في مدينة " روندون وبوليس " بالبرازيل ، حيث خاطر الصبي البالغ من العمر 15 عامًا بحياته في الوقت المناسب من خلال الركض عبر الطريق لإبعاد أخته عن سيارة متجهة نحوها .


وأشار التقرير في المقطع ، إلى أن تظهر الصغيرة وهي تخرج من المتجر ثم عبرت الطريق؛ لتقف بجانب شخص ما على دراجة نارية ، بعد ذلك بوقت قصير، يخرج شقيقها وفتاة أخرى أكبر منها من المتجر وينتظران مرور السيارات قبل أن يعبرا الطريق ، ليتمكنا من استعادة الصغيرة .


وتابع ، بعد مرور سيارة بيضاء ، اعتقدت الطفلة البالغة من العمر ثلاث سنوات أن الأمر واضح حيث يمكنها عبور الطريق، وبينما تقوم الفتاة بعبور الطريق حتى ظهرت سيارة أخرى تندفع نحوها وهي لا تدري، ولكن " في جزء من الثانية " اندفع شقيقها أمام السيارة القادمة؛ ليلتقط أخته إلى بر الأمان وينقذها من موت لا مفر منه، ثم سرعان ما تتوقف السيارة بعد استخدام الفرامل .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

دهس أم وطفليها.. شاهد سباق سيارتي هوندا سيفيك يتسبب في حادث مرعب

عروس تجبر ابن شقيقتها على مغادرة حفل زفافها بسبب ملابسه.. صور

بـ7 أرواح.. قطة تنجو من الموت بعد مرورها تحت سيارة متحركة.. شاهد

ترشيحاتنا

مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام سونيديب بدوري أبطال أفريقيا

رسميا .. تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

وزير الأوقاف: غلق المسجد من صلاحية مديري المديريات حال عدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

بعد ظهور السلالة الجديدة.. بريطانيا تسجل ارتفاعا قياسيا في إصابات ووفيات كورونا

شاهد.. ملخص وهدف وأحداث مباراة الأهلي وسونيدب فى دوري أبطال افريقيا

سحب الترخيص| متحدث "السياحة" توضح عقوبة مخالفي قرار إلغاء احتفالات رأس السنة

Advertisements

وزير الأوقاف: غلق المسجد من صلاحية مديري المديريات حال عدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

رئيس الوزراء يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. ولا احتفالات في رأس السنة

اكتشاف سلالة مخيفة من كورونا بجنوب أفريقيا

ذروة كورونا.. "العليا للفيروسات" تحذر من 140 ألف إصابة في يناير.. فيديو

رسميا .. تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

اول رد فعل من الخطيب بعد فوز الأهلي على سونيديب فى دوري أبطال أفريقيا

8 إجراءات مشددة يتصدى بها المترو لتفشي فيروس كورونا

شبورة وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن عن منخفض جوي يضرب البلاد غدا

وزيرة الصحة تحذر المواطنين: إصابات ووفيات كورونا تتصاعد.. وكلكم مسئول

دخلنا في الموجة الثانية.. أبرز 20 تصريحا لـ وزيرة الصحة في مؤتمر مستجدات كورونا

موجة ثانية وسلالة جديدة وقرارات حكومية صارمة.. ذروة كورونا تعود من جديد

القاهرة والاسكندرية والجيزة الأكثر إصابات.. وزيرة الصحة: 911 إصابة و42 حالة وفاة بكورونا اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ومواصفات نيسان صني في مصر

دراسة.. هذه الأطعمة تسبب التوتر واضطراب النوم للمراهقين

بإطلالة كاجوال لافتة.. إنجي المقدم تبهر متابعيها على إنستجرام