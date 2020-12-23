محمود مسلم: قطر مثل الإخوان لا تلتزم بعهد أو وعد.. فيديو

قال الكاتب الصحفى محمود مسلم، رئيس تحرير الوطن، إنه لا يتوقع أن تستمر المصالحة الخليجية، موضحًأ أن قطر لا تلتزم بـ عهد أو وعد.





وأضاف محمود مسلم خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامية عزة مصطفى أن قطر لديها مشروع فى المنطقة، وهذا المشروع قائم على اكتاف الدول الكبري ولذلك قطر تبحث عن عودة العلاقات مع السعودية و الإمارات و مصر.





ولفت إلى أن قطر ظلت تكذب على شعبها بعدم احتياجها للمصالحة، ولكن الآن قطر هى من تبحث عن مصالحة بعد المشكلات الاقتصادية التى تعرضت لها فى الفترة الأخيرة، وأكد أن قطر مثل الإخوان.





وأشار إلى أنه يتوقع أن تكون هناك مصالحة بين السعودية و قطر، ولكن قطر لا تلتزم بالمعاهدات، و تقوم طوال الوقت بعمل مشكلات فى المنطقة.





وأوضح أن الإمارات تتخذ موقف متشدد فى عملية المصالحة مع قطر، وتجربة المصالحة بين قطر والسعودية ستكون تجربة.





وأكد أن موقف مصر مع قطر معروف قبل الاتفاق الرباعي العربي، وأن قطر هى من تحتضن الإرهابيين و تقوم بنشر الأشياء غير الصحيحة عن مصر.



