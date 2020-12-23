ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ كفر الشيخ يكرم ذوي الهمم ويشيد بمواهبهم الفنية والثقافية..شاهد

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 07:09 م
اللواء جمال نور الدين،
اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ
Advertisements
محمود زيدان
أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمواهب المتعددة لذوي الهمم من طلاب وطالبات مدرسة الأمل بمدينة كفر الشيخ، ومدرسة منية المرشد التابعة لإدارة مطوبس، والمدارس الفكرية بدسوق وكفر الشيخ، وذلك في جميع المجالات الثقافية والفنية، والخطابة وحفظ وتلاوة القرآن الكريم، والتواشيح.

جاء ذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم، بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ ، واللواء شعبان مبروك ، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ، والدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ،شاكر ندا، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور سلامة الويشي ، المدير العام للتعليم العام ، وعدد من قيادات مديرية التربية والتعليم، ومديري المدارس.

وتفقد المحافظ  ونائبه، والقيادات التنفيذية، على هامش الاحتفال معرض الأشغال اليدوية والأعمال الحرفية المتعددة لذوي الهمم من الطلاب والطالبات.

وكرّم محافظ كفر الشيخ، الطلاب والطالبات من ذوي الهمم المشاركين في العروض المسرحية ومنها مسرحية "آسية زوجة فرعون "، وعدد من الفقرات الفردية والجماعية من أغاني وأناشيد وطنية.
 
وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن القيادة السياسية والدولة بكافة أجهزتها تولي اهتماما كبيرًا بذوي الهمم، وتوفر لهم كافة الرعاية لهم ، مشيرًا إلى أنه يجب اكتشاف المواهب ، وتنميتها ، وإبراز الطاقات الفعالة.

وأشاد محافظ كفر الشيخ، بالمواهب المتعددة والأداء المتميز الذي خلال العروض الثقافية والفنية التي أداها الطلاب والطالبات من ذوي الهمم.

اقرأ أيضا
محافظ كفر الشيخ يكرم ذوي الهمم ويشيد بمواهبهم الفنية والثقافية..شاهد
محافظ كفر الشيخ يكرم ذوي الهمم ويشيد بمواهبهم الفنية والثقافية..شاهد
محافظ كفر الشيخ يكرم ذوي الهمم ويشيد بمواهبهم الفنية والثقافية..شاهد
محافظ كفر الشيخ يكرم ذوي الهمم ويشيد بمواهبهم الفنية والثقافية..شاهد
محافظ كفر الشيخ يكرم ذوي الهمم ويشيد بمواهبهم الفنية والثقافية..شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ يختبر الطلاب في الإملاء والانجليزية.. صور

شاهد.. أطفال يرسمون الكمامات ويشرحون لمحافظ كفر الشيخ فوائدها وطرق الوقاية من كورونا

محافظ كفر الشيخ يفي بوعده ويرافق نجلي شهيد سيناء لمدرسة أطلق اسم والدهما عليها

محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض تراث مصر بالمتحف القومي.. شاهد

محافظ كفر الشيخ يفتتح 4 مدارس بمطوبس بتكلفة 34 مليون جنيه ..صور

بـ تكلفة 5.5 مليون جنيه.. محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة جديدة في بلطيم.. صور

ترشيحاتنا

للحصول على سيارة جديدة بدلا من القديمة.. اتبع هذه الخطوات

قرار عاجل من الرئيس اللبناني بشأن كورونا

أسعار ومواصفات نيسان صني في مصر

مدرب بيراميدز: أحمد فتحي نجم كبير.. وهذا سر عصبية رمضان صبحي

شاهد.. لاعب المريخ السوداني يحتفل بـ التوكتوك بعد هدفه الثالث في إنيمبا

تحذير شديد من الصحة العالمية إلى دول إقليم شرق المتوسط

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ قبعة جذابة ومكياج ناعم.. سلمى أبو ضيف فى إطلالة أنيقة.. شاهد

نشرة المرأة والصحة.. وصفة لتخسيس البطن.. وزوجة ماجد المصري فى إطلالة جديدة

برفقة حصان .. ملك أحمد زاهر تستعرض جمالها على إنستجرام