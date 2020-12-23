محافظ كفر الشيخ يكرم ذوي الهمم ويشيد بمواهبهم الفنية والثقافية..شاهد

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمواهب المتعددة لذوي الهمم من طلاب وطالبات مدرسة الأمل بمدينة كفر الشيخ، ومدرسة منية المرشد التابعة لإدارة مطوبس، والمدارس الفكرية بدسوق وكفر الشيخ، وذلك في جميع المجالات الثقافية والفنية، والخطابة وحفظ وتلاوة القرآن الكريم، والتواشيح.





جاء ذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم ، بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ ، واللواء شعبان مبروك ، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ، والدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ،شاكر ندا، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور سلامة الويشي ، المدير العام للتعليم العام ، وعدد من قيادات مديرية التربية والتعليم، ومديري المدارس.





وتفقد المحافظ ونائبه، والقيادات التنفيذية، على هامش الاحتفال معرض الأشغال اليدوية والأعمال الحرفية المتعددة لذوي الهمم من الطلاب والطالبات.





وكرّم محافظ كفر الشيخ، الطلاب والطالبات من ذوي الهمم المشاركين في العروض المسرحية ومنها مسرحية "آسية زوجة فرعون "، وعدد من الفقرات الفردية والجماعية من أغاني وأناشيد وطنية.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن القيادة السياسية والدولة بكافة أجهزتها تولي اهتماما كبيرًا بذوي الهمم، وتوفر لهم كافة الرعاية لهم ، مشيرًا إلى أنه يجب اكتشاف المواهب ، وتنميتها ، وإبراز الطاقات الفعالة.





وأشاد محافظ كفر الشيخ، بالمواهب المتعددة والأداء المتميز الذي خلال العروض الثقافية والفنية التي أداها الطلاب والطالبات من ذوي الهمم.



