محافظ القليوبية: استقبلنا 214 ألف طلب تصالح وتحصيل 1.2 مليار جنيه بمخالفات البناء

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ارتفاع عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تم تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية بلغت 214 ألفا و 469 طلب تصالح كما تم تحصيل مليار و205 مليون و932 ألف جنيه.









ووجه محافظ القليوبية رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية على ضرورة التعامل مع ملف مخالفات البناء بكل حزم وذلك خلال جولة تفقدية شملت عددا من القرى جرى خلالها رصد عدد من المخالفات كما تم مصادرة مواد البناء والتنسيق مع الأجهزة المعنية لإزالة المخالفات.





وأكد المحافظ على أهمية الرد على المتغير بشكل فوري واتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب المخالفة عن طريق الإزالة والتحويل إلى النيابة العسكرية مؤكدا أن وحدة المتغيرات المكانية ترصد المخالفات بشكل فوري ولن يتم التهاون مع أي مخالف.





كما شدد على ضرورة التنسيق مع مراكز الشرطة التابعة لكل مدينة ومركز في شن حملات فورية لإزالة المتغيرات الجديدة أولًا بأول وعدم الانتظار حتى تتفاقم المخالفة، وتتحول إلى كتل خرسانية مشيرا إلى أن أن منظومة الأقمار الصناعية المستخدمة حاليا توفر صورا فضائية بدقة عالية يمكن من خلالها رصد المخالفات والتعديات على أراضي الدولة.





وأضاف الهجان أن المنظومة الحديثة ساعدت في نشر وترسيخ قناعة عامة وحقيقية لدى المواطنين بأن الدولة قادرة على رصد كافة مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة والتعامل معها سواء كانت تلك الحالات داخل المدن والأحياء والقرى.





وناقش عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية خطة مديرية الصحة لمواجهة الموجة الثانية المحتملة لانتشار فيروس كورونا بحضور الدكتور محمد فوزي مدير الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية ومديري مستشفيات الجامعة والتأمين الصحي وبنها التعليمي والإسعاف وامانة المجالس الطبية المتخصصة وجمع الفرق الطبية.





وأكد المحافظ أنه تم تفعيل خط ساخن بمديرية الصحة لتلقي الشكاوى الخاصة بجائحة كورونا والعمل على مدار الـ 24 ساعة وإعداد تقرير بحصر أعداد الأطباء والتمريض بكل مستشفى والوقوف على الوضع الحالي للأرصدة من الأدوية والمستلزمات الوقائية وتفعيل دور اللجان المسئولة عن متابعة وتنفيذ العزل للحالات المشتبهة والمخالطة مشددا على ضرورة تعقيم وتطهير كل المباني الحكومية وارتداء الكمامات للعاملين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية.