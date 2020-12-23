4.1 مليار دولار قيمة صادرات الصناعات الكيماوية خلال 10 شهور

تراجعت صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال الفترة من " يناير- أكتوبر 2020" لتسجل نحو 4.163 مليار دولار في مقابل 4.673 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2019 بانخفاض قدره 11%.





وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة انخفاض صادرات القطاع بنسبة 14% لتبلغ 393 مليون دولار في مقابل 458 مليون دولار.





وارتفعت صادرات "منتجات الأسمدة" بنحو 1% خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الجاري لتبلغ ما قيمته 1.147 مليار دولار مقارنة بنحو 1.136 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، و"الأحبار والدهانات" بنحو 7% لتسجل نحو 161.67 مليون دولار مقارنة بنحو 151.37 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.





وزادت صادرات" الكيماويات العضوية" بنحو 15% لتبلغ ما قيمته 150.81 مليون دولار مقارنة بنحو 130.8 مليون دولار، و"الخلايا الجافة والبطاريات" بنسبة 24% لتسجل 20.04 مليون دولار مقابل 16.14 مليون دولار.





وانخفضت صادرات مصر من "المنظفات" بنحو 14% لتسجل ما قيمته 183.91 مليون دولار مقارنة بنحو 213.44 مليون دولار، و صادرات" الكيماويات المتنوعة" بنحو 5% لتبلغ ما قيمته 153.21 مليون دولار مقارنة بنحو 160.84 مليون دولار، وصادرات "الكيماويات غير العضوية" بنحو 28% لتسجل نحو 252.37 مليون دولار مقابل 350.54 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.





وتراجعت صادرات مصر من "الفحم الحجري والمواد القارية والشموع المعدنية" بنحو 55% لتبلغ ما قيمته 44.13 مليون دولار مقارنة بنحو 97.13 مليون دولار، وصادرات" المواد اللاصقة" بنحو 30% لتبلغ ما قيمته 14.36 مليون دولار مقابل 20.56 مليون دولار، و"خامات الأفلام " بنحو 51% لتسجل ما قيمته 20 ألف دولار مقارنة بنحو 30 ألف دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.





وتراجعت صادرات منتجات اللدائن البلاستيك والمطاط خلال 10 شهور من العام الحالي بنحو 18% لتسجل ما قيمته 1.478 مليار دولار مقابل 1.803 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وكذلك " المنتجات الزجاجية" بنحو 4% لتبلغ ما قيمته 147.87 مليون دولار مقارنة بنحو 154.79 مليون دولار.





كما تراجعت صادرات "المنتجات الورقية والكرتون " بنحو 6.9% لتبلغ ما قيمته 408.65 مليون دولار مقارنة بنحو 438.81 مليون دولار .