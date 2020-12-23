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توقف واتساب في ملايين الهواتف خلال أيام | اِعرف السبب.. فيديو

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 06:50 م
الواتساب
الواتساب
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إبراهيم القادري
قال وليد حجاج خبير أمن المعلومات والاتصالات التكنولوجية، إن نظام التشغيل ios الخاص بشركة ابل وصل الي تحديث 14.2 وبالتالي الاجهزة التي يوجد عليها الاصدار الذي يسبق ios9 لن يعمل عليها تطبيق الواتساب.

وأضاف خبير أمن المعلومات خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم المذاع علي قناه دي ام سى، ان اى شخص معه تليفون ايفون قبل اصدار ايفون 4 اس لن يعمل عليها تطبيق الواتساب مؤكدا ان ايفون 4 سيتوقف الواتساب عليه.

واوضح وليد حجاج ، أن التليفونات التي تقوم بعمل تحديث ios9 فيما اعلي هي التي يمكن ان يعمل عليها الوتساب.

وتابع وليد حجاج ، بالنسبة لاجهزة الاندرويد كل ما هو قبل تحديث 4.0.3 لن يعمل عليها الواتساب ويمكن معرفة الإصدارات في الهواتف المحمولة عن طريق الدخول الي الاعدادات في الهاتف.

واكمل وليد حجاج، ان هناك بعض الهواتف معروف عنها ان الواتساب يتوقف علي العمل في بعض أنواعها وهي htc . lg . motorola. وهي هواتف قديمة جدا وهذا التوقف يحدث سنويا في شهر يناير علي الهواتف القديمة التي قد تكون لا تعمل مع اصحابها.
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