حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 24 - 12 - 2020 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماع فيسبوك، عن أبرز توقعات الأبراج ليوم الخميس الموافق 24-12-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.













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برج الحمل

مهنيا وماليا: رغم الضغوط.. المشتري وزحل يساعدانك أن تحصل على التقدير والمكانة المرموقة ويمدانك بأفكار بناءة لتنمية عائدك المادي بشرط العمل الدقة.

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الثاني ومن المهم ألا تتسرع اليوم في قراراتك وانفعالاتك وأقوالك.





برج الثور عاطفيا: القمر في برجك يجعلك متألقا وتمارس جاذبية قصوى خاصة مع الجنس الآخر. مهنيا وماليا: رغم الضغوط.. القمر يمدك بالحماس ويجعلك أكثر استعدادا للتغيير والتطور.





برج الجوزاء

مهنيا وصحيا: ينصحك الفلك بتنظيم جهودك وعدم الزهو بإنجازاتك وعليك أن تعمل اليوم خلف الستار ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد. عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر يساعدك أن تنظر للأمور نظرة تأمل، فقط لا تتحدث عن حياتك الشخصية.









برج السرطان عاطفيا: القمر يمدك بطاقة عاطفية، وتساعدك اليوم نصائح المحبين وترشدك لطريق الصواب. مهنيا واجتماعيا: اليوم تتحسن الأجواء وقد يتغير تفكيرك بصورة كلية وقد تجد دعما من أصدقاء أو زملاء أو رؤساء في العمل.





برج الأسد عاطفيا: حتى ولو كان القمر في وضع معاكس ويسبب لك الضغوط.. فينوس في منزل الحب وتستطيع أن تغيّر أي انطباع خاطئ بالبرهان والأدلة. مهنيا واجتماعيا: تستطيع أن تتواصل مع الآخرين، لكن من غير المناسب أن تتخذ قرارات متسرعة خاصةً اليوم.





برج العذراء مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ.. اتبع حدسك وإحساسك فأنت اليوم ملهم ومقنع ويعدك الفلك بالفرح ويمدك بالقدرة على إبهار من حولك. عاطفيا واجتماعيا: تناغم الشمس والقمر يعدك بأوقات حلوة.. قد تخطط لسفر أو تميل للمغامرة وتدرس أمرا جديدا.









برج الميزان عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يسمح لك اليوم بالاقتراب ممن تحب وقد تساعدك الظروف على اكتشاف أمور خافية. مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يعدك بالتقدم وتستطيع أن تقوم بالدور المناسب في مختلف المواقف المهنية وفي البيع أو في الشراء.









برج العقرب عاطفيا: إذا كنت متزوجا تجنب اليوم الدخول في مناقشات حادة مع شركاء الحياة. مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك.. حاول أن تكون متماسكا لتثبت صلابتك وجدارتك وانتبه لحقوقك ولا تغامر.





برج القوس صحيا ومهنيا: القمر في منزل العمل والصحة يشحذ طموحك ويدفعك اليوم للتقدم بقوة مهما كانت الضغوط. عاطفيا واجتماعيا: فينوس في برجك تمنحك جاذبية وتألقا وتؤثر في جميع من حولك.





برج الجدي من 22/12 إلى 20/1 مهنيا وماليا: الشمس وعطارد في برجك يدفعانك للتعبير جيدا عن أفكارك وتعرف كيف تفرض أسلوبك بنضج وذكاء. عاطفيا: القمر في منزل الحب والفرص متاحة وواعدة لإصلاح علاقات شخصية فلا تضيعها وقد تعالج الروتين بالتجديد.









برج الدلو مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تقوم بدورك المهني والعائلي حتى وإن كان ضد إرادتك. عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق.. كن مستعدا للتعامل بلباقة أمام أي تطورات غير متوقعة.









برج الحوت عاطفيا: رغم التشوش.. الشمس وعطارد داعمان ويدفعانك للتعبير عن نفسك وعن مشاعرك وتعرف كيف تؤثر في الطرف الآخر. مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يجعلك اليوم أكثر تفاؤلا وهدوءًا وتتبادل المعرفة مع الآخرين.











