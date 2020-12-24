حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 24 - 12 - 2020 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماع فيسبوك، عن أبرز توقعات الأبراج ليوم الخميس الموافق 24-12-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.
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برج الحمل
مهنيا وماليا: رغم الضغوط.. المشتري وزحل يساعدانك أن تحصل على التقدير والمكانة المرموقة ويمدانك بأفكار بناءة لتنمية عائدك المادي بشرط العمل الدقة.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الثاني ومن المهم ألا تتسرع اليوم في قراراتك وانفعالاتك وأقوالك.
برج الثور
عاطفيا: القمر في برجك يجعلك متألقا وتمارس جاذبية قصوى خاصة مع الجنس الآخر.
مهنيا وماليا: رغم الضغوط.. القمر يمدك بالحماس ويجعلك أكثر استعدادا للتغيير والتطور.
برج الجوزاء
مهنيا وصحيا: ينصحك الفلك بتنظيم جهودك وعدم الزهو بإنجازاتك وعليك أن تعمل اليوم خلف الستار ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر يساعدك أن تنظر للأمور نظرة تأمل، فقط لا تتحدث عن حياتك الشخصية.
برج السرطان
عاطفيا: القمر يمدك بطاقة عاطفية، وتساعدك اليوم نصائح المحبين وترشدك لطريق الصواب.
مهنيا واجتماعيا: اليوم تتحسن الأجواء وقد يتغير تفكيرك بصورة كلية وقد تجد دعما من أصدقاء أو زملاء أو رؤساء في العمل.
برج الأسد
عاطفيا: حتى ولو كان القمر في وضع معاكس ويسبب لك الضغوط.. فينوس في منزل الحب وتستطيع أن تغيّر أي انطباع خاطئ بالبرهان والأدلة.
مهنيا واجتماعيا: تستطيع أن تتواصل مع الآخرين، لكن من غير المناسب أن تتخذ قرارات متسرعة خاصةً اليوم.
برج العذراء
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ.. اتبع حدسك وإحساسك فأنت اليوم ملهم ومقنع ويعدك الفلك بالفرح ويمدك بالقدرة على إبهار من حولك.
عاطفيا واجتماعيا: تناغم الشمس والقمر يعدك بأوقات حلوة.. قد تخطط لسفر أو تميل للمغامرة وتدرس أمرا جديدا.
برج الميزان
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يسمح لك اليوم بالاقتراب ممن تحب وقد تساعدك الظروف على اكتشاف أمور خافية.
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يعدك بالتقدم وتستطيع أن تقوم بالدور المناسب في مختلف المواقف المهنية وفي البيع أو في الشراء.
برج العقرب
عاطفيا: إذا كنت متزوجا تجنب اليوم الدخول في مناقشات حادة مع شركاء الحياة.
مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك.. حاول أن تكون متماسكا لتثبت صلابتك وجدارتك وانتبه لحقوقك ولا تغامر.
برج القوس
صحيا ومهنيا: القمر في منزل العمل والصحة يشحذ طموحك ويدفعك اليوم للتقدم بقوة مهما كانت الضغوط.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس في برجك تمنحك جاذبية وتألقا وتؤثر في جميع من حولك.
برج الجدي
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا وماليا: الشمس وعطارد في برجك يدفعانك للتعبير جيدا عن أفكارك وتعرف كيف تفرض أسلوبك بنضج وذكاء.
عاطفيا: القمر في منزل الحب والفرص متاحة وواعدة لإصلاح علاقات شخصية فلا تضيعها وقد تعالج الروتين بالتجديد.
برج الدلو
مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تقوم بدورك المهني والعائلي حتى وإن كان ضد إرادتك.
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق.. كن مستعدا للتعامل بلباقة أمام أي تطورات غير متوقعة.
برج الحوت
عاطفيا: رغم التشوش.. الشمس وعطارد داعمان ويدفعانك للتعبير عن نفسك وعن مشاعرك وتعرف كيف تؤثر في الطرف الآخر.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يجعلك اليوم أكثر تفاؤلا وهدوءًا وتتبادل المعرفة مع الآخرين.