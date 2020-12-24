ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 24 - 12 - 2020 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 03:46 ص
حظك اليوم وتوقعات
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 24 -12- 2020
Advertisements
هاجر هانئ
يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماع فيسبوك، عن أبرز توقعات الأبراج ليوم الخميس الموافق 24-12-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.



اقرأ إيضا..

برج الحمل
مهنيا وماليا: رغم الضغوط.. المشتري وزحل يساعدانك أن تحصل على التقدير والمكانة المرموقة ويمدانك بأفكار بناءة لتنمية عائدك المادي بشرط العمل الدقة.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الثاني ومن المهم ألا تتسرع اليوم في قراراتك وانفعالاتك وأقوالك.

برج الثور
عاطفيا: القمر في برجك يجعلك متألقا وتمارس جاذبية قصوى خاصة مع الجنس الآخر.
مهنيا وماليا: رغم الضغوط.. القمر يمدك بالحماس ويجعلك أكثر استعدادا للتغيير والتطور.

برج الجوزاء

مهنيا وصحيا: ينصحك الفلك بتنظيم جهودك وعدم الزهو بإنجازاتك وعليك أن تعمل اليوم خلف الستار ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر يساعدك أن تنظر للأمور نظرة تأمل، فقط لا تتحدث عن حياتك الشخصية.


برج السرطان
عاطفيا: القمر يمدك بطاقة عاطفية، وتساعدك اليوم نصائح المحبين وترشدك لطريق الصواب.
مهنيا واجتماعيا: اليوم تتحسن الأجواء وقد يتغير تفكيرك بصورة كلية وقد تجد دعما من أصدقاء أو زملاء أو رؤساء في العمل.

برج الأسد
عاطفيا: حتى ولو كان القمر في وضع معاكس ويسبب لك الضغوط.. فينوس في منزل الحب وتستطيع أن تغيّر أي انطباع خاطئ بالبرهان والأدلة.
مهنيا واجتماعيا: تستطيع أن تتواصل مع الآخرين، لكن من غير المناسب أن تتخذ قرارات متسرعة خاصةً اليوم.

برج العذراء
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ.. اتبع حدسك وإحساسك فأنت اليوم ملهم ومقنع ويعدك الفلك بالفرح ويمدك بالقدرة على إبهار من حولك.
عاطفيا واجتماعيا: تناغم الشمس والقمر يعدك بأوقات حلوة.. قد تخطط لسفر أو تميل للمغامرة وتدرس أمرا جديدا.


برج الميزان
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يسمح لك اليوم بالاقتراب ممن تحب وقد تساعدك الظروف على اكتشاف أمور خافية.
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يعدك بالتقدم وتستطيع أن تقوم بالدور المناسب في مختلف المواقف المهنية وفي البيع أو في الشراء.


برج العقرب
عاطفيا: إذا كنت متزوجا تجنب اليوم الدخول في مناقشات حادة مع شركاء الحياة.
مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك.. حاول أن تكون متماسكا لتثبت صلابتك وجدارتك وانتبه لحقوقك ولا تغامر.

برج القوس
صحيا ومهنيا: القمر في منزل العمل والصحة يشحذ طموحك ويدفعك اليوم للتقدم بقوة مهما كانت الضغوط.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس في برجك تمنحك جاذبية وتألقا وتؤثر في جميع من حولك.

برج الجدي
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا وماليا: الشمس وعطارد في برجك يدفعانك للتعبير جيدا عن أفكارك وتعرف كيف تفرض أسلوبك بنضج وذكاء.
عاطفيا: القمر في منزل الحب والفرص متاحة وواعدة لإصلاح علاقات شخصية فلا تضيعها وقد تعالج الروتين بالتجديد.


برج الدلو
مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تقوم بدورك المهني والعائلي حتى وإن كان ضد إرادتك.
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق.. كن مستعدا للتعامل بلباقة أمام أي تطورات غير متوقعة.


برج الحوت
عاطفيا: رغم التشوش.. الشمس وعطارد داعمان ويدفعانك للتعبير عن نفسك وعن مشاعرك وتعرف كيف تؤثر في الطرف الآخر.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يجعلك اليوم أكثر تفاؤلا وهدوءًا وتتبادل المعرفة مع الآخرين.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 11/5 /2020.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

حظك اليوم الخميس 12 - 11- 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 13 - 11- 2020 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 11/18 /2020.. اكتشف ما يخبئ لك برجك

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 26 - 11 - 2020 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

ترشيحاتنا

زكي عبد الفتاح بعد خسارة لوس أنجلوس نهائي الكونكاكاف: كان نفسنا نقابل الأهلي ..فيديو

جسم مشتعل في سماء الصين يثير الرعب.. فيديو

طريقة عمل كيكة البرتقال بالخلاط .. بوصفات سهلة

3 وصفات طبيعية للتخلص من تشققات الكعبين

بسبب تأجيل لقاء القمة.. غضب في سموحة بسبب مواجهة الزمالك

"مش عايز أقول كلام عيب".. أحمد موسى يخرج عن شعوره بسبب ترامب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في الصين.. زبائن المطاعم مهددون بعقوبة في حالة عدم إنهاء وجباتهم.. اعرف القصة

مشاجرة بسبب كلب تنهي حياة أب ونجله.. تفاصيل

بفستان أحمر.. سيرين عبد النور تبهر متابعيها بهذه الإطلالة