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أحد أعيان ليبيا : مصر تعمل على لم شمل الليبيين ..فيديو

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 07:04 م
أحد أعيان ليبيا
أحد أعيان ليبيا
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محمود محسن
أكد أحد أعيان ليبيا أن مصر على مدار تاريخها تحتضن الليبيين خاصة في فترة الاحتلال الإيطالي وأيضا في هذه الفترة التي نعيشها حاليا، لافتا إلى أن مصر هي العروبة وهي الشامخة على الدوام.

وأوضح أحد أعيان ليبيا خلال تصريحات له لفضائية اكسترا نيوز ان الجيش الليبي تم تأسيسه في مصر ونجح في الإنتصار على الاستعمار الإيطالي وتحرير ليبيا.

وأضاف أحد أعيان ليبيا أن الليبيبن يسعدون دائما بالمجيئ إلى مصر للتعليم فمصر لها فضل كبير على ليبيا مؤكدا أن المشاريع الزراعية الكبيرة في ليبيا تمت على يد المصريين.

وأشار أحد أعيان ليبيا إلى أنه لولا المصريين لما نهضت ليبيا مؤكدا أن وفد نخب وأعيان الجنوب الليبي جاء إلى مصر نظرا لأنه يعرف أن فيها من يسعى للعمل على لم شمل الليبيين. 

وقال  أحد أعيان ليبيا إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أنقذ مصر مؤكدا أن وفد الجنوب الليبي جاء لطلب الدعم لإنقاذ ليبيا.
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