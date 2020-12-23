بتناول أقراص مجهولة.. فتاة تحاول الانتحار عقب مشادة مع خطيبها في إحدى قرى الدقهلية

حاولت فتاة في العقد الثاني من عمرها من قرية البصراط التابعة لمركز المنزلة بمحافظة الدقهلية الانتحار وإنهاء حياتها بتناول اقراص دوائيه مجهولة عقب مشادة كلامية بينها وبين خطيبها.



كان مركز شرطة المنزلة تلقى اخطارا بوصول جهاد. ا 25 عاما، إلى مستشفى المنزلة العام، في حالة إعياء شديد، وادعاء تناولها أقراص دوائية غير معلومة.



وبانتقال ضباط المباحث الى مكان البلاغ وبسؤال والدتها نفت وجود شبهة جنائية وأقرت بتناول نجلتها أقراصًا دوائية غير معلومه بكمية كبيرة إثر حدوث مشادة كلامية بينها وخطيبها مما أدى إلى حدوث إصابتها، ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك.





وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٤٠٨٤ لسنة ٢٠٢٠ إدارى مركز شرطة المنزلة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.