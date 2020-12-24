ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
Advertisements
هاجر هانئ
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

و قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد: "في علم الأرقام.. إذا كنت مولودا في يوم 24 ديسمبر، أنك تتمتع بروح شجاعة وقدرة على التماسك والمقاومة..

وأضافت عبير فؤاد،في حديثها عن مواليد يوم24 ديسمبر:" لديك استعداد دائم للتضحية في سبيل من تحب لأنك عاطفي ومن السهل أن تنكسر عاطفيا، ومع ذلك تبدو متوازنا.

اقرأ إيضا..

وقدمت خبيرة الأبراج نصحية لمواليد 24 ديسمبر، قائلة:"عام ٢٠٢١ يحمل لك تغييرا إيجابيا وانتقالا لمكانة أفضل، وقد تغير مكان إقامتك أو عملك أو اسلوب حياتك! فقط عليك أن تحافظ على استقلاليتك وأن تسيطر أيضا على عواطفك وانفعالاتك."

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

8 نوفمبر.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك؟ وما نصيحة الأبراج لك وفقا لأرقام الفلك؟

17 نوفمبر .. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك وفقا لأرقام الفلك ؟

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئ لك برجك

نصيجة الأبراج لمواليد 6 ديسمبر وفقا لأرقام الفلك

15 ديسمبر..ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما نصيحة الأبراج لك وفقا لأرقام الفلك

ترشيحاتنا

الأغنية مبقتش بتاعتي.. عمرو دياب يعلق على غناء راشد الماجد وماجد المهندس لـ «محسود»

زكي عبد الفتاح بعد خسارة لوس أنجلوس نهائي الكونكاكاف: كان نفسنا نقابل الأهلي ..فيديو

قرار كويتي عاجل للوقاية من سلالة فيروس كورونا الجديدة

طوله 192 سم.. رئيس سموحة يعلن انضمام صفقة جديدة لصفوف الفريق

فتح قنصلية مصرية وبناء المؤسسات الوطنية .. ننشر البيان الختامي لوفد الجنوب الليبي الذي يزور القاهرة

أسباب نقص زيت المحرك في السيارة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضحى بحياته دون تردد.. مراهق يلقى حتفه غرقا بعد إنقاذ شقيقه من موت وشيك

جريمة قتل غامضة.. مصاب بـ كورونا يضرب مريضا آخر حتى الموت بمستشفى أمريكي

صراع البقاء.. معركة حتى الموت بين تمساح وفهد على ضفاف النهر.. شاهد