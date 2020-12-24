شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.
و قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد: "في علم الأرقام.. إذا كنت مولودا في يوم 24 ديسمبر، أنك تتمتع بروح شجاعة وقدرة على التماسك والمقاومة..
وأضافت عبير فؤاد،في حديثها عن مواليد يوم24 ديسمبر:" لديك استعداد دائم للتضحية في سبيل من تحب لأنك عاطفي ومن السهل أن تنكسر عاطفيا، ومع ذلك تبدو متوازنا.
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وقدمت خبيرة الأبراج نصحية لمواليد 24 ديسمبر، قائلة:"عام ٢٠٢١ يحمل لك تغييرا إيجابيا وانتقالا لمكانة أفضل، وقد تغير مكان إقامتك أو عملك أو اسلوب حياتك! فقط عليك أن تحافظ على استقلاليتك وأن تسيطر أيضا على عواطفك وانفعالاتك."