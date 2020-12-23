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قريبًا .. برلماني يتوقع تغييرًا وزاريًا .. فيديو

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 07:06 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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البهي عمرو
قال الكاتب الصحفى والاعلامي محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، إن هناك أداء لبعض الوزراء يحتاج تغييرا، موضحًا أن هناك وزراء في المنصب منذ ثلاث سنوات.

وأضاف محمود مسلم خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامية عزة مصطفى أنه يتوقع أن يكون هناك تغيير وزاري قريب.

ولفت إلى أنه لولا انتشار فيروس كورونا المستجد لتم تغيير لبعض الوزراء، وأن هناك 75 % من الوزراء الجدد فـ الحكومة ستعرض نفسها على مجلس النواب الجديد. 

وأشار إلى أن انتشار فيروس كورونا أثر تأخر التغييرات الوزارية، وكشف أن الوزارات الخدمية لا يوجد بها مشكلات.

وأوضح أن الدولة تقوم بجهود كبير فى مواجهة فيروس كورونا، الذى تسبب فى مشكلات كثير بالدول، وأكد أن مصر حصلت على لقاح كورونا فى الفترة الماضية وطالب مسلم المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

وفى نفس السياق أكد أن مصر تنوع علاقاتها الخارجية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي و«مستقبل جماعة الإخوان الإرهابية مظلم كحاضرها»، مشيرا إلى أن أردوغان يعاني من أزمة بعد إعلان جو بايدن اعتراضه على سياسة أنقرة، وأكد أن وجود علاقات تجارية وسياسية بين تركيا وإسرائيل معلقا «بعيدا عن التصريحات الإعلامية لأردوغان، هناك علاقة بينه وبين تل أبيب».   


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