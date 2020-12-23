غير موجود في عقد الرعاية.. المقاصة: لسنا مسئولين عن فريق كرة الصالات

أعلن العميد سيد متولي المدير الرياضي لنادي المقاصة ومدير التعاقدات والاستثمار بالنادي ، ان فريق كرة الصالات بالمقاصة، ليس متضمنًا في بنود عقد رعاية الراعي الرسمي للنادي، موضحًا أن الادارة الحالية للنادي غير مسئولة عن هذا الفريق رسميا.





وأضاف سيد متولي ، أن فريق كرة الصالات ، هو فريق شركات في الاساس ، وكان تحت إشراف شركة مصر المقاصة لتداول الأوراق المالية ، وليس تحت إشراف نادي المقاصة، موضحًا أن راعي المقاصة يحترم تعاقده ، حيث تشمل بنود تعاقده الفريق الاول لكل القدم وقطاع الناشئين، وليس له أي علاقة بفريق كرة الصالات.





واوضح متولي ان عبدالخالق يحرص على توفير كل الدعم للفريق الأول تحت قيادة إيهاب جلال؛ حتى يستعيد فريق المقاصة مكانته وسط الكبار بالدوري، ويحرص على تطوير قطاع الناشئين بالنادي، ويخطط لتنفيذ مشروع الألف محترف للنهوض بالمقاصة وبالكرة المصرية.