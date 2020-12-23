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محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد حملة إزالة إشغالات وإعادة فتح شارع مغلق منذ سنوات.. صور

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 07:18 م
صدى البلد
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محمود زيدان
تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، اليوم، الأربعاء، حملة رفع الإشغالات وفتح الشارع المغلق الواقع بين المدرسة الثانوية القديمة للبنات والمساكن المجاورة لها، والمتعدي عليها من أصحاب المحال.

جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بأعمال الحملة، وبما قام به اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، من أعمال لفتح الشارع المغلق وإزالة التعديات.

وشدّد محافظ كفر الشيخ، تعليماته للمسئولين على رفع كافة الإشغالات، وفتح الطريق للمارة وتمهيده.

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محافظ كفر الشيخ يتفقد حملة إزالة إشغالات وإعادة فتح شارع مغلق منذ سنوات.. صور
محافظ كفر الشيخ يتفقد حملة إزالة إشغالات وإعادة فتح شارع مغلق منذ سنوات.. صور
محافظ كفر الشيخ يتفقد حملة إزالة إشغالات وإعادة فتح شارع مغلق منذ سنوات.. صور
محافظ كفر الشيخ يتفقد حملة إزالة إشغالات وإعادة فتح شارع مغلق منذ سنوات.. صور
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