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فن

المسرح وجمهوره يواجهان الكورونا.. 35 عرضا جديدا ما بين الأونلاين والحي

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 07:29 م
عرض أفراح القبة
عرض أفراح القبة
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محمد نحلة - آيه عاطف

أثبت المسرح هذا العام انه قادر على البقاء و التأثير على الرغم من اجراءات الاغلاق و التباعد الاجتماعي، حيث توقف المسارح و المهرجانات السرحية بالعالم،  و اغلاق جميع مسارح الدولة تماما لمدة أربعة أشهر حفاظا على سلامة المواطنين، و حضور الجمهور بنسبة 50% فقط من سعة المسرح.


 الا ان البيت الفني للمسرح أنتج خلال هذه الفترة 35 عرضا مسرحيا جديدا، 13عرضا منهم تم تقديمهم على قناة وزارة الثقافة المصرية على موقع اليويتيوب ، و 20 عرضا تم تقديمهم على مسارح البيت الفني للمسرح المختلفة، حيث وصل عدد ليالي العرض الى 720 ليلة عرض بحضور جماهيري وصل الى 60 الف مشاهد خلال العام.


و كانت أعلى ليالي عرض لعرض "أفراح القبة "من إنتاج فرقة مسرح الشباب حيث وصلت ليالي عرضه الى 72 ليلة عرض ، بينما كان عرض " المتفائل" من إنتاج فرقة المسرح القومي هو أكثر العروض حضورا من الجمهور هذا العام.


يذكر أن  أفراح القبة مأخوذ عن رواية الكاتب العالمي نجيب محفوظ ومن بطولة عبدالمنعم رياض، محمد تامر، سمر علام، ميدو عبدالقادر، فاطمة عادل، حمزة رأفت، علاء جنيدي، مينا نبيل، جيهان أنور، مينا نادر، جورج أشرف، هايدى عبدالخالق، عبير الطوخي، أحمد عباس، باسم سليمان، مارتينا روؤف، حسام علاء، هدير طارق.


ويأتي العرض المسرحي من تنفيذ وتصميم ديكور وتصميم إضاءة عمرو الأشرف، وتصميم ازياء عبير بدراوي، موسيقي وألحان أحمد نبيل، تصميم حركى مناضل عنتر، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور.

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