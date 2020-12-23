هويدا دويدار تكتب: قلبي ومفتاحه

القلب فتح للهوى أبوابه
فرأيت حسن الدنيا كله فى شبابه
أصيب قلبى فلا أعرف ما به
وكأنى شربت من خمر الهوى فصرت من أحبابه
وغدوت طير قد تاه من أسرابه
شاردا ولم يسلم من حساده
فالهوى أعان الله أصحابه
وقلبى قد بات يئن من أشواقه
عينى تراه يتلذذ بعذابه
والحديث قليل وقد هام فى صمته
وما حيلتى وقد ذاب القلب فى عشقه
هائم أنا متعبدا فى حسنه
وشمسى قد تأبى الطلوع فأنت نهارى وإصباحه
وتبحث الروح عنك فأنت السقم وترياقه
والقلب يأبى الرحيل والعقل يجزم برحيله
الحب ود وإلا لا سبيل لبقائه
فالحياة ليست دائما تحت لوائه
وعند اختيار الرحيل فقد أغلقنا كتابه
وقد محونا كل مسطور بصفحاته
لتأخذنا الحياة وما عدنا نبتغى لقاءه
فما وجدنا حياة نرجوها بقربه
فلم يسعد القلب ويرضى باختياره
فإن عشقنا فالجمال والفتنة فى وفائه
وإن عفى قلبى. فهل يقبل العقل غفرانه؟