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توك شو

عبدالستار حتيتة: 35 نائباً في البرلمان الليبي يعملون وفقاً للأجندة التركية والإخوانية

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 07:21 م
الكاتب الصحفي عبد
الكاتب الصحفي عبد الستار حتيتة
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قسم التوك شو
قال الكاتب الصحفي عبد الستار حتيتة، المتخصص في الشأن الليبي، إن 35 نائباً في البرلمان الليبي يعملون وفقاً للأجندة التركية والإخوانية، موضحا أن هناك نوابا لم يؤدوا القسم بينهم نواب من طرابلس.

وأضاف حتيتة خلال مداخلة هاتفية بالإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن محور الشر يعمل ليلا ونهارا لإدخال ليبيا إلى مستنقع الفوضى.

وأكد أن مصر تعمل في ظروف شديدة التعقيد والصعوبة لا سيما أن تركيا -اللاعب في القضية الليبية- تعتمد على عضويتها في حلف الناتو إضافة لتشعب جماعة الإخوان وسيطرتها على الوضع الليبي.

وأشار إلى أن هناك عبئاً كبيراً يقع على كاهل الدولة المصرية وسط تلك التحديات.
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